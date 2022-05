Chi sono i cantanti della Moldavia Eurovision 2022 dal nome impronunciabile

- Advertisement -

Eurovision 2022: andiamo a scoprire chi sono i Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov, rappresentati della Moldavia con la canzone Trenuletul.

Sono sicuramente balzati all’occhio per i loro nomi impronunciabili: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov sono i rappresentanti della Moldavia all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Non chiedeteci come si pronunciano i loro nomi, ma possiamo rispondere alla domanda su chi sono e sulla canzone che portano alla kermesse musicale.

Chi sono Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov, rappresentanti della Moldavia all’Eurovision

I Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov sono due band che hanno deciso di unire le forze per questo Eurovision, dando il via a una collaborazione artistica che ha anche portato a un album in comune. La prima band vanta già due esperienze all’Eurovision, nel 2005 e nel 2011. La loro è una storia longeva, il cui inizio si colloca nella metà degli anni ’90. La formazione della band è stata sempre fluttuante, ad oggi i membri sono: Roman Iagupov, Mihai Gîncu, Sveatoslav Staruș, Andrei Cebotari, Valeriu Mazîlu e Victor Dandeș. I Zdob şi Zdub hanno all’attivo una decina di album e si collocano tra le band più longeve di questa edizione della kermesse musicale.

I Fraţii Advahov sono Vasile e Vitalie Advahov, due fratelli che hanno deciso di mettere su la band dopo aver lavorato insieme prima in un’orchestra e poi con una rock band. Il duo è nato nel 2005 e ora i due fratelli sono pronti a imporsi all’attenzione del pubblico mondiale con la partecipazione all’Eurovision.

Trenuletul: il testo della canzone di Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov

Merge trenul, parcă zboară

Dintr-o țară-n altă țară

Merge și nu poate pricepe

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chișinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă

Și în fiecare țară

Face farmece vioara

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară

Parcă-a mers, fără să iasă

De acasă pân-acasă

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Chisinău – București

Меrgе іutе, mеrgе bіnе

Тrеnu’ lеgănаt dе şіnе

Dar nu poate să înțeleagă

Рrіn саrе țară aleargă

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Trenuletul: la traduzione della canzone di Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov

Il treno si muove, è come se volasse

Da un paese all’altro

Cammina e non riesco a capire

Quale paese? Da dove parte?

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

E in un paese, e in un altro

Suonate il ritornello insieme

E in ogni paese

Incanta il violino

Quando il treno arriva alla stazione

È come se fosse fuori dal paese

Era come se camminasse senza uscire

Di casa in casa

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Chisinau – Bucarest

Grande, unisci dentro

Тrеnu ‘leganat de şіne

Ma non riesce a capire

Il paese corre

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest