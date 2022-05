LPS Eurovision 2022 chi sono il gruppo Slovenia: la loro prima volta

- Advertisement -

Gli LPS sono la band che rappresenterà la Slovenia sul palco dell’Eurovision 2022 a Torino. Ecco chi sono gli autori di Disko.

LPS (Last Pizza Slice) sono una band slovena pronta a prendere parte all’Eurovision 2022 che si terrà a Torino. Scopriamo chi sono i membri del gruppo e qual è il significato della loro Disko, che farà ballare tutti al Pala AlpiTour.

LPS chi sono

La Slovenia è rappresentata all’Eurovision 2022 dalla band LPS (Last Pizza Slice). Si tratta di un gruppo pop composto da cinque adolescenti. Con Disko si sono messi alla prova, dal momento che per la prima volta hanno scritto il testo tutti insieme. Chi sono i membri:

Filip Vidusin: cantante

Gasper Hlupic: batterista

Mark Semeja: chitarrista

Zala Velensek: bassista

Ziga Zvizej: tastierista

La storia degli LPS è molto recente. La band si è formata nel 2018. I cinque musicisti si sono incontrati nell’aula di musica della loro scuola, la Grammar School Celje-Center. Nonostante la giovane età, sono riusciti a esibirsi in diversi festival e concerti in giro per la Slovenia. Il loro genere è un misto di blues, rock, jazz e soul-pop.

Disko testo e significato

A un primo ascolto il testo di Disko può sembrare avere un testo felice e spensierato, in pieno stile disco music. In realtà il brano racconta una storia triste della voce della band, Filip. Questi è stato scaricato dalla propria fidanzata proprio in una discoteca. Musica e testo sono in netto contrasto ed ecco il commento del cantante: “Ne è passato di tempo, quindi va bene parlarne ora. Dicono che il medico sia il miglior curatore delle ferite. Volevamo creare un forte contrasto tra storia e musica. C’è grande differenza tra come la canzone e il testo ti fanno sentire”. Problemi con a lingua? La band ha pensato anche a questo. Per tutti quelli che non comprendono lo sloveno, e non saranno pochi, il video in versione fumetto può aiutare a comprendere la storia.