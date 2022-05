Eurovision 2022 semifinali come funziona regolamento

- Advertisement -

Eurovision 2022: andiamo a scoprire come funziona il regolamento delle semifinali e come si accede alla finale

Prende il via martedì 10 maggio l’edizione 2022 di Eurovision Song Contest. Si parte con la prima delle due semifinali, che decreterà i primi dieci finalisti della competizione. La seconda semifinale è in programma poi giovedì 12 maggio, con la finalissima invece in calendario sabato 14 maggio. Sono 40 i paesi che prendono parte alla competizione, di cui cinque già qualificati alla finale: Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Francia. Gli altri 35 paesi cercano invece l’accesso alla finale scontrandosi in semifinale: dalle due serate usciranno fuori 10 paesi a sera, che andranno dunque a formare il quadro dei 25 paesi finalisti.

Eurovision 2022: il regolamento delle semifinali

Innanzitutto andiamo a scoprire come funziona il regolamento del voto: la giuria di ogni paese un numero di punti alle dieci canzoni che preferisce, nel dettaglio un punteggio da 1 a 7 dalla decima alla quarta canzone, 8 punti alla terza, 10 alla seconda e 12 alla prima. Ovviamente nessun paese può votare se stesso e il voto viene espresso subito dopo l’ultima esibizione. Ogni paese esprime il proprio voto con una giuria nazionale che è composta da cinque professionisti della musica.

Come detto, cinque paesi hanno già conquistato il pass per la finale, mentre altri 20 se lo dovranno guadagnare tramite le semifinali. 10 paesi si qualificheranno nella prima semifinale e altri 10 nella seconda e così si formerà il quadro delle 25 finaliste.

Andiamo ora a vedere chi si esibisce nelle due semifinali. Questi sono i paesi in gara martedì 10 maggio nella prima semifinale:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

Questi i paesi in gara giovedì 12 maggio nella seconda semifinale: