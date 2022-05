Gabriele Corsi chi è: il suo talento

- Advertisement -

Gabriele Corsi: scopriamo chi è il conduttore dello show di anteprima dell’Eurovision Song Contest 2022.

Insieme a Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico, Gabriele Corsi sarà tra i conduttori dell’anteprima dell’Eurovision su Rai 1. Subito dopo il Tg1, a partire da lunedì 9 maggio i tre racconteranno curiosità, novità e dietro le quinte della kermesse e commenteranno poi anche le serate dello show, condotto in inglese da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su uno dei conduttori: Gabriele Corsi, dai dettagli della sua carriera a quelli della sua vita privata.

Chi è Gabriele Corsi

Gabriele Corsi è diventato famoso grazie alla sua avventura con il Trio Medusa e vanta esperienze sia sul piccolo che sul grande schermo. Nato a Roma nel 1971, nel 1990 Gabriele accede all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico dopo la vittoria di un concorso, ma viene espulso dalla scuola a causa dei contrasti con un docente. Non abbandona però il sogno della recitazione e inizia una lunga gavetta a teatro che poi lo porta anche in televisione, nella fiction Il maresciallo Rocca dove interpreta il ruolo del carabiniere Michele Falcetti.

Intanto, Corsi inizia la sua avventura radiofonica con il Trio Medusa e andando avanti nella sua carriera diversifica parecchio la sua attività. Il grande talento di Corsi è infatti la poliedricità: si cimenta come attore in film e serie tv, come comico in diversi programmi televisivi, è conduttore sia radiofonico che televisivo e dal 2012 al 2020 tiene anche un suo blog per il Fatto quotidiano. Una grandissima esperienza dunque per Corsi, che ora è pronto anche a cimentarsi nella nuova avventura all’Eurovision Song Contest 2022.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Gabriele è sposato dall’ormai lontano 2002 con la giornalista di Repubblica Laura Pertici. Dal matrimonio tra i due sono nati anche due figli: Margherita e Leonardo.