Come finisce How I Met Your Father? La serie spin-off di How I Met Your Mother è su Disney+ dall’11 maggio con protagonista Hilary Duff.

Dieci gli episodi della prima stagione di How I Met Your Father, già rinnovata per la seconda. La storia della serie spin-off proseguirà ma come finisce questo primo ciclo? L’ultima puntata riserva una sorpresa ai fan della serie originale.

How I Met Your Father come finisce

Dopo il loro primo appuntamento, Sophie si rende conto che Jesse parla nel sonno. Dopo aver fatto l’amore, il ragazzo è profondamente addormentato e dice di amarla. Quando lei decide di parlargli apertamente, lui le confessa d’aver rifiutato l’offerta di Meredith di andare in tour con lei. Di colpo le fa piombare questo enorme peso sulle spalle. Sophie prova a farlo ragionare, dicendogli che non deve rinunciare al suo sogno, non per lei. La loro è una storia appena nata e non può essergli d’intralcio.

Le cose non si chiudono al meglio tra loro e Sophie è più che confusa. Si rifugia al MacLaren’s, come sempre, dove però incontra Robin Scherbatsky, con la quale si confida (in questa fase tutto si svolge prima del finale di How I Met Your Mother). La donna incoraggia Sophie a non prendere decisioni per paura.

Le cose cambiano rapidamente ed ecco che Jesse bacia Meredith. Una frase di Robin riassume bene la situazione. La donna parla per esperienza: “In amore il tempismo è tutto”. Nel frattempo Sid incoraggia Hannah ad accettare la borsa di studio, dicendole che troveranno il modo di farsi visita più spesso. Quando però si rendono conto di quanto costeranno due matrimoni, fuggono insieme. Ellen viene fuori da un brutto colloquio di lavoro e si prenda cura di un catto poco amichevole che trova in strada. Si imbatte in Rachel, sua vicina e proprietaria del gatto in questione. La ragazza accetta di darle una seconda chance. Inoltre il colloquio non era andato poi così male ed Ellen ottiene il lavoro.

Valentina e Charlie arrivano al decisivo confronto. Lei vuole figli e lui no. Non intende tramutarsi in un pessimo genitore come sua madre. Il solco è profondo e i due decidono di lasciarsi. Nell’ultima parte dell’episodio vediamo Charlie, Ellen, Valentina, Sid e Hannah alla mostra per supportare Sophie. Di colpo ecco Ian, che ha perso il suo lavoro in Australia e dice di voler parlare con Sophie.