How I Met Your Father trama cast

Hilary Duff è la protagonista di How I Met Your Father, spin-off di How I Met Your Mother. Ecco la trama e chi sono i personaggi.

Qual è la storia al centro di How I Met Your Father? Vi sono legami tra questa serie e quella originale che ha raccontato le avventure e gli amori di Ted, Robin, Lily, Marshall e Barney? Ecco cosa sapere sulla comedy con Hilary Duff, su Disney+ dall’11 maggio.

How I Met Your Father trama

Sophie è la protagonista di How I Met Your Father. In un futuro prossimo inizia a raccontare al giovane figlio come abbia conosciuto suo padre. Torna così con la memoria al 2022, quando viveva assurde avventure con il suo gruppo di amici inseparabili, passando da un appuntamento all’altro in cerca del grande amore. Al di là del fronte sentimentale, tutti i giovani al centro di questa storia sono alla ricerca di se stessi e del proprio posto al mondo.

How I Met Your Father cast

Hilary Duff è la protagonista della comedy. Interpreta Sophie nella sua versione giovanile, mentre Kim Cattrall fa da narratrice. La sua voce è quella di una Sophie più matura, prendendo di fatto il ruolo di Bob Saget, ovvero la voce del Ted adulto nella serie originale. Chris Lowell è invece il volto di Jesse, uno dei migliori amici della protagonista. Si tratta di un aspirante musicista che sbarca il lunario lavorando come autista Uber e vive con il suo migliore amico.

Francia Raisa è la migliore amica di Sophie, Valentina, oltre che sua coinquilina. Tom Ainsley è invece il fidanzato di Valentina, Charlie. Tien Tran interpreta Ellen, sorella adottiva di Jesse, mentre Suraj Sharma si è calato nei panni di Sid, coinquilino e miglior amico di Jesse. A completare il gruppo vi sono alcuni attori nei panni di personaggi ricorrenti: Daniel Augustin, Josh Peck e Ashley Reyes.