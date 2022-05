Isola dei Famosi 2022 insulti fuorionda Edoardo Nicolas e colpo di scena

Isola dei Famosi 2022 quindicesima puntata 9 maggio in diretta la lite tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi: fuori onda volano insulti

All’Isola dei famosi 2022 ieri sera, nel corso della quindicesima puntata del 9 maggio, è andata in scena una furiosa lite tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Ad un certo punto dello scontro verbale, l’attore di notte prima degli esami ha fatto riferimento a degli insulti che fuori onda gli avrebbe rivolto il fratello di Guendalina. Il naufrago di origini greche ha detto esplicitamente che “se i microfoni hanno registrato” facendo leva su una prova tangibile della rabbia del romano. Andiamo con ordine per comprendere meglio il retroscena e cosa ha detto Edoardo a Nicolas durante la clip che ripercorreva la loro forte litigata per la pesca.

Isola dei Famosi 2022 ieri sera 9 maggio: lite e abbraccio tra Nicolas e Edoardo

La puntata di ieri sera dell’isola dei famosi 2022 si è aperta con l’atteso confronto tra Vaporidis e il fratello di Guendalina sfociato in un nuovo scontro. In sintesi Edoardo accusa Nicolas di essere falso e un fine stratega: è un attore che interpreta la vittima del branco per mietere consensi al televoto paragonandolo a Raz Degan (scopri perché). Il Tavassi senior ha continuato a puntargli il dito contro dicendo che è falso e che faceva il doppio gioco per non essere nominato. Dal canto suo Nicolas ha replicato che gli è stato amico per 40 giorni covando dentro tutte queste cose e che quindi è ipocrita e che ha svenduto un rapporto per lo show e la popolarità.

Non sono mancati i toni eccessivi tra Edoardo e Nicolas nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi del 9 maggio. Come poveraccio detto dal Tavassi e non hai una vita detto da Vaporidis. I contenuti più pesanti, però, si sono visti nella clip riassuntiva della lite per la pesca. Durante il filmato a detta dell’attore il naufrago rivale lo avrebbe insultato. Cosa ha detto Edoardo fuori onda a Nicolas? Gli ha dato del poveraccio e gli ha fatto il verso perché crede che faccia la vittima.

La rottura tra i due è stata però un fuoco di paglia. Poco dopo Nicolas Vaporidis si è avvicinato a suo modo ad Edoardo scegliendo Mercedesz come naufraga da salvare tra le conquistadoras. La figlia di Eva Henger ha infatti legato molto con il fratello di Guendalina e tra i due potrebbe nascere del tenere. Il gesto di Nicolas è stato accolto da Edoardo con commozione e ha così deciso di abbracciare il suo amico e di mettere una pietra sopra alla discussione avuta nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi.

Al momento di fare la sua nomination, Nicolas Vaporidis ha spiegato di tenerci molto a Edoardo e che quel vaffa pronunciato era il chiaro sintomo di come fosse legato al naufrago. Anche Edoardo ha commentato il gesto in Palapa spiegando di avere un carattere particolare ma di aver creduto fermamente al gesto dell’attore.