Raz Degan che fine ha fatto: perché è come Nicolas Vaporidis all’Isola FOTO

Raz Degan ha vinto l’Isola dei Famosi 2017. Che fine ha fatto oggi il modello? Scopriamo perché continuano a paragonarlo a Nicolas Vaporidis

Raz Degan oggi ha 53 anni di età ed ha completamente cambiato la sua vita. Nell’ultimo periodo è stato sempre nominato all’Isola dei Famosi 2022. Il paragone è stato fatto con Nicolas Vaporidis accusato da Laura Maddalena e i fratelli Tavassi di voler imitare il percorso del modello di origini israeliane all’Isola dei Famosi. Era il 2017 quando Raz vinse il reality in Honduras isolandosi dal gruppo e intraprendendo una sorta di sfida con se stesso sullo stile di Cast Away.

I naufraghi dell’epoca lo detestavano tanto quanto l’atteggiamento da superuomo che a loro dire aveva nel reality mentre il pubblico l’ha sempre premiato ritenendolo sincero e simbolo dello spirito dell’Isola. Infatti vinse l’edizione con l’89% dei voti, un vero plebiscito. Secondo gli attuali concorrenti del programma Nicolas Vaporidis essendo un attore con un importante curriculum è sbarcato in Honduras con il proposito di imitarlo, in particolare sul voler pescare da solo per poter sfamare il gruppo.

Una volta compreso perché nominano sempre il modello e perché lo paragonano a Nicolas Vaporidis, scopriamo che fine ha fatto Raz Degan, come sta e cosa fa.

Raz Degan oggi che fine ha fatto

Raz Degan è nato a Sde Nehemia il 25 agosto 1968 ed è di origini israeliane. Prima di cambiare vita è stato negli anni Novanta, uno dei più famosi modelli a livello internazionale. Il suo successo mondiale è arrivato con la pubblicità che faceva nel 1994. Era lo spot della Jagermeister quando lui pronunciava la frase “sono fatti miei”. Aveva i capelli lunghi e ha fatto impazzire tutte le donne italiane.

La sua fama è aumentata ulteriormente con lo spot di Pino Silvestre dove uscendo dalla doccia pronunciava un’altra iconica frase “questa sera io non ho fame”. Negli anni successivi è diventato protagonista del gossip perché nella sua vita privata c’è stata la storia d’amore con Paola Barale, terminata dopo oltre dieci anni. Che fine ha fatto Raz Degan?

Oggi Raz Degan, come possiamo evincere dal suo profilo Instagram, ha cambiato in parte vita. Fa il fotografo professionista e gira il mondo alla ricerca di paesaggi e territori indimenticabili da immortalare. Nel 2016 ha diretto il documentario The Last Shaman, disponibile anche su Netflix, mentre nel 2021 è comparso in un episodio della fiction Le indagini di Lolita Lobosco.