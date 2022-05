- Advertisement -

LUMIX e Pia Maria sono i rappresentanti dell’Austria all’Eurovision: scopriamo chi è il giovane dj e il testo e la traduzione della canzone Halo.

LUMIX e Pia Maria sono i giovani concorrenti che all’Eurovision 2022 rappresentano l’Austria. Il loro connubio nasce proprio in occasione della kermesse musicale, a cui partecipano col brano Halo. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul giovane dj e sulla loro canzone.

Chi è LUMIX

Dietro il nome d’arte di LUMIX c’è Luca Michlmayr, dj austriaco classe 2002. Sin da piccolo ha iniziato a lavorare con la musica, pubblicando canzoni originali e remix ad appena 11 anni su Soundcloud e YouTube- Il successo arriva tra il 2017 e il 2019, quando alcuni lavori del giovane dj vengono notati fa un gigante del genere come Gabry Ponte, con cui LUMIX collabora nel remix di Monster di Meg & Dia. Questo remix diventa un successo, ottenendo ben due dischi di platino in Austria e diversi riconoscimenti anche all’estero, tra cui il disco d’oro in Italia.

LUMIX continua dunque la propria collaborazione con Gabry Ponte a altri importanti esponenti della musica elettronica, remixando anche un leggendario brano come The Passenger di Iggy Pop, lavoro con cui ottiene il terzo disco di platino della sua carriera. Dopo una continua sfilza di successi e riconoscimenti, tra cui anche il primo disco di platino col brano Thunder realizzato con Gabry Ponte e Prezioso, nel febbraio 2022 viene annunciata la sua partecipazione all’edizione del 2022 dell’Eurovision Song Contest, col brano Halo che vede la partecipazione vocale di Pia Maria.

Halo: il testo della canzone di LUMIX e Pia Maria

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause we been through hell and back and all in one night

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause Heaven can wait for us to finish the fight, i-ight

We don’t need a Hercules to bring a man down to his knees

No more apologies (Na, na, na, na, na)

Philosophers like Socrates said “to find yourself, think on your feet”

“Go sharpen your teeth” (Na, na, na)

We can be CEO

Yeah, you already know

Yeah, we can be the boss

Fly higher than the Gods

We’re not under control

No, no, no, not anymore

If you feel me then put your hands up

Let me bе your halo-oh (Halo)

‘Cause we been through hell and back and all in onе night

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause Heaven can wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

I’m fearless in danger

And I will bring dark to the light

Let me be your halo-oh

‘Cause we been through hell and back and all in one night, i-ight

Medusa had the right idea

Beautiful, something to fear

For a hundred years (On and on and on)

We’re gonna be written among the stars

Posters on walls of young queens

We can be CEO

Yeah, you already know

Yeah, we can be the boss

Fly higher than the Gods

We’re not under control

No, no, no, not anymore

If you feel me then put your hands up

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause we been through hell and back and all in one night

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause Heaven can wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

I’m fearless in danger

And I will bring dark to the light

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause we been through hell and back and all in one night, ni-ight

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Don’t need a

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause we been through hell and back and all in one night

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause Heaven can wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

I’m fearless in danger

And I will bring dark to the light

Let me be your halo-oh (Halo)

‘Cause we been through hell and back and all in one night, ni-ight

Halo: la traduzione della canzone di LUMIX e Pia Maria

Lasciami essere la tua aureola

Perché abbiamo attraversato l’inferno, andata e ritorno, tutto in una notte

Lasciami essere la tua aura

Perché il paradiso può aspettare che finiamo il combattimento

Non abbiamo bisogno di un Ercole per mettere in ginocchio un uomo

Niente più scuse (Na, na, na, na, na)

Filosofi come Socrate dicevano “per ritrovare te stesso, pensa con i tuoi piedi”

“Vai ad affilare i denti” (Na, na, na)bb

Possiamo essere CEO

Sì, lo sai già

Sì, possiamo essere il capo

Vola più in alto degli dei

Non siamo sotto controllo

No, no, no, non più

Se mi senti allora alza le mani

Lasciami essere la tua aureola

Perché siamo passati attraverso l’inferno, andata e ritorno, tutto in una notte

Lasciami essere la tua aura (Halo)

Perché il paradiso può aspettare che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Sono senza paura in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Lasciami essere la tua aureola

Perché siamo passati attraverso l’inferno, andata e ritorno, tutto in una notte

Medusa ha avuto l’idea giusta

Bello, qualcosa da temere

Per cento anni (e ancora e ancora)

Saremo scritti tra le stelle

Poster sui muri di giovani regine

Possiamo essere CEO

Sì, lo sai già

Sì, possiamo essere il capo

Vola più in alto degli dei

Non siamo sotto controllo

No, no, no, non più

Se mi senti allora alza le mani

Lasciami essere la tua aureola

Perché siamo passati attraverso l’inferno, andata e ritorno, tutto in una notte

Lasciami essere la tua aura (Halo)

Perché il paradiso può aspettare che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Sono senza paura in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Lasciami essere la tua aureola

Perché siamo passati attraverso l’inferno, andata e ritorno, tutto in una notte

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Non ho bisogno di un

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Lasciami essere la tua aureola

Perché siamo passati attraverso l’inferno, andata e ritorno, tutto in una notte

Lasciami essere la tua aura (Halo)

Perché il paradiso può aspettare che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Sono senza paura in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Lasciami essere la tua aureola

Perché siamo passati attraverso l’inferno, andata e ritorno, tutto in una notte