Ronela Hajati Eurovision 2022 chi è cantante Albania: caso photoshop

Ronela Hajati è la rappresentante dell’Albania all’Eurovision Song Contest 2022: scopriamo chi è e il testo della sua canzone Sekret

A rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest ci sarà Ronela Hajati, artista che è anche finita in mezzo a tutta una serie di polemiche per alcune foto modificate. Dopo la sua apparizione al Pala Olimpico per le prove generali dello show, la cantante è stata vittima di molti attacchi degli haters, con foto caricaturali e insulti per il suo aspetto fisico. Inoltre, i canali di comunicazione dell’Eurovision hanno censurato alcune immagini di pose considerate equivoche che la cantante ha assunto durante i balletti. Insomma, da una parte il bodyshaming degli utenti sui social, dall’altra le accuse all’organizzazione: la tensione intorno a Ronela è altissima.

Chi è Ronela Hajati

Nata nel 1989 a Tirana, Ronela Hajati si è appassionata sin da piccola alla musica, studiando sia pianoforte che balletto. Inizia così a farsi conoscere partecipando a varie rassegne musicali nelle regioni balcaniche, intorno al 2006 è iniziata di fatto la sua carriera. Il successo arriva però nel 2013, quando al Kenga Migjike, che sarebbe il Festival della musica albanese, vince il premio del pubblico con la canzone Mos ma Isho.

Dopo aver sfornato tantissimi singoli durante la sua carriera, Ronela realizza il suo primo album nel 2021, dal titolo Rron. A dicembre dello stesso anno, la cantante vince la sessantesima edizione del Festival i Kenges col brano Sekret, guadagnandosi così la possibilità di rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2022.

Sekret, il testo della canzone di Ronela Hajati

Hey, a i kujton ato net?

Mbetën vetëm sekret

Hajde çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, ej

Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

Go

Po vjen djali nga malet

And he came here to find it

Goin’ mad when I whine it

Come baby, come put my hands on your body

Come on closer to me, ya, me, ya (Hey)

‘Cause I love when ya near, near (Hey)

Xhamadanin me vija, vija

Come baby, put it on me, ya

Hey, I will never regret

You will be my secret

Baby, feel my body

Toca-tócalo, I like it

Hey, I will never regret

You will keep my secret

Po uë nuk e di, nuk e di

Si kom me u ni

Nuk e di, si për tjetër m’ke lon

Edhe sot un’ po du me t’a thon’

Edhe një, edhe dy

Një, dy, tre, t’a marrsha

(T’a marrsha, t’a marrsha)

(T’a marrsha, t’a marrsha)

Ma kadal, ma kadal, hey

Ma kadal, ma kadal, hey

Ma ke bo jetën si lojna, avion

Ma kalon, ma kalon

You know I want it, dámelo

Ma kalon, ma kalon

Hey, I will never regret

You will be my secret

Baby, feel my body

Toca-tócalo, I like it

Hey, I will never regret

You will keep my secret

Po unë nuk e di, nuk e di

Si kom me u ni

Hey (Nuk e di, si për tjetër m’ke lon)

Hey (Edhe sot unë po du me t’a thon’)

Hey (Edhe një, edhe dy)

Ha-ah (Një, dy, tre, t’a marrsha)

(T’a marrsha, t’a marrsha) Rrah

(T’a marrsha…)

(T’a marrsha, t’a marrsha) Hey, hey

Një, dy, hajde, hey

Çohu

Ma kadal, ma kadal, hey

Ma kadal, ma kadal, hey

Sekret, la traduzione della canzone di Ronela Hajati

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Sono rimasti solo un segreto

Dai, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, ehi

Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei

Vai

Il ragazzo viene dalle montagne

Ed è venuto qui per trovarlo

Lo fa impazzire quando mi lamento

Vieni piccolo, vieni a mettere le mie mani sul tuo corpo

Avvicinati a me, ya, me, ya (Ehi)

Perché amo quando sei vicino, vicino (Ehi)

Il vetro con strisce, strisce

Vieni piccolo, mettimelo addosso, ya

Ehi, non me ne pentirò mai

Sarai il mio segreto

Piccolo, senti il ​​mio corpo

Tocca, toccalo, mi piace

Ehi, non me ne pentirò mai

Manterrai il mio segreto

Sì non lo so, non lo so

Si kom me u ni

Non so, in quale altro modo mi ami

Anche oggi ti dico

Uno in più, due in più

Uno, due, tre, fammi prendere

(Prendilo, prendilo)

(Prendilo, prendilo)

Ma kadal, ma kadal, ehi

Ma kadal, ma kadal, ehi

Hai reso la mia vita come un gioco, un aereo

Ma kalon, ma kalon

Sai che lo voglio, dámelo

Ma kalon, ma kalon

Ehi, non me ne pentirò mai

Sarai il mio segreto

Piccola, senti il ​​mio corpo

Tocca, toccalo, mi piace

Ehi, non me ne pentirò mai

Manterrai il mio segreto

Sì non lo so, non lo so

Si kom me u ni

Ehi (non so in quale altro modo mi ami)

Ehi (Anche oggi voglio dirti’)

Ehi (un altro, altri due)

Ha-ah (Uno, due, tre, per prenderlo)

(Prendilo, prendilo) Batti

(Prendilo)

(Prendilo, prendilo) Ehi, ehi

Uno, due, andiamo, ehi

Ma kadal, ma kadal, ehi

Ma kadal, ma kadal, ehi