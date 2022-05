Rosa Linn Eurovision 2022 chi è cantante Armenia: già da bambina

- Advertisement -

Rosa Linn: scopriamo tutto sulla giovane cantante che rappresenta l’Armenia all’Eurovision 2022.

Spazio anche alla giovane Rosa Linn sul palco dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, che si tiene quest’anno a Torino. L’artista si esibirà col brano Snap: andiamo a scoprire tutto su di lei e sulla sua canzone.

Chi è Rosa Linn

Rosa Linn sarà una delle più giovani concorrenti di questa edizione dell’Eurovision. La cantante ha sempre avuto una grande passione per la musica, basti pensare che nel 2013, ad appena 13 anni, ha partecipato al Junior Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Armenia. Ora vi fa ritorno tra i grandi col brano Snap.

Dopo l’esperienza all’Eurovision dei piccoli, Rosa muove i suoi primi passi nel collettivo fondato dal cantante dei Genealogy Tamar Karpelian. Decide quindi di intraprendere la carriera da solista, esordendo nel 2021 col singolo King, realizzato insieme all’artista statunitense Kiiara.

Il 2021 è l’anno dell’esplosione di Rosa Linn, che diventa una vera e propria star nel proprio paese, iniziando anche le prime apparizioni dal vivo e in televisione. Nel marzo 2022 viene quindi annunciata la sua partecipazione all’Eurovision, dove concorre col brano Snap.

Snap: il testo della canzone di Rosa Linn

It’s 4 am

I can’t turn my head off

Wishin’ these memories would fade

They never do

Turns out people lie

They say, “Just snap your fingers

As if it was really that easy for me to get over you

I just need time

Snapping one, two

Where are you?

You’re still in my heart

Snapping three, four

Don’t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

I’m writing a song

Said, “This is the last one

How many last songs are left?

I’m losing count

Since June twenty-second

My heart’s been on fire

I’ve been spending my nights in the ring

Tryna put it out

So I’m snapping one, two

Where are you?

You’re still in my heart

Snapping three, four

Don’t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh

And if one more person says, “You should get over it

Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap

Oh, I might stop talking to people before I snap

Snapping one, two

Where are you? (Where are you?)

You’re still in my heart (Still in my heart)

Snapping three, four

Don’t need you here anymore (Need you here anymore)

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Snap)

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Snap)

Get out of my heart

Oh-oh-oh-ooh

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Get out of my heart, get out of my)

‘Cause I might snap

Snap: la traduzione della canzone di Rosa Linn

Sono le 4

non riesco a spegnere la mia testa

sperando che questi ricordi possano sparire

non lo fanno mai

viene fuori che le persone mentono

dicono “schiocca le dita e basta”

come se fosse così semplice per me dimenticarti

ho solo bisogno di tempo

schioccando uno, due

dove sei?

sei ancora nel mio cuore

schioccando tre, quattro

non ho più bisogno di te qui

esci dal mio cuore

perché potrei schioccare

sto scrivendo una canzone

dice “questa è l’ultima”

quante ultime canzoni rimangono?

sto perdendo il conto

dal 22 giugno

il mio cuore è andato a fuoco

ho passato tutte le mie notti sul ring

ho cercato di farlo uscire

quindi sto schioccando uno due

dove sei?

sei ancora nel mio cuore

schioccando tre, quattro

non ho più bisogno di te qui

esci dal mio cuore

perché potrei schioccare

ooh oooh

perché potrei schioccare

ooh oooh

e se una persona dice “dovresti superare la cosa”

oh, potrei smettere di parlare alle persone prima di schioccare, schioccare, schioccare

oh potrei smettere di parlare con le persone prima di schioccare

oh potrei smettere di parlare alle persone prima di schioccare

schioccando uno, due

dove sei (dove sei)

sei ancora nel mio cuore (ancora nel mio cuore)

schioccando tre quattro

non ho più bisogno di te qui (non ho più bisogno di te qui)

esci dal mio cuore

perché potrei schioccare

oooh ooh (schioccare)

perché potrei schioccare

oooh ooh (schioccare)

esci dal mio cuore

ooh

perché potrei schioccare

oooh ooh (esci dal mio cuore, esci dal)

perché potrei schioccare