Eurovision 2022 Tananai mantiene la promessa

L’Eurovision ha finalmente preso il via e Tananai ha mantenuto la sua promessa fatta nell’ultima serata di Sanremo: andiamo a scoprire tutto.

Uno dei grandissimi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è sicuramente stato Tananai. Il giovane artista si è guadagnato la possibilità di concorrere tra i big grazie alla vittoria di Sanremo giovani, ottenendo insieme a Matteo Romano e Yuman la possibilità di gareggiare insieme ai grandi. Tananai ha dunque portato sul palco dell’Ariston la sua Sesso occasionale, una canzone che ha ottenuto un successo di pubblico pazzesco, nonostante si sia piazzata all’ultimo posto nella classifica del Festival.

Oltre che per la sua canzone, Tananai ha conquistato tutti anche per la sua simpatia, diventando una vera e proprio star dei social. Il video in cui ha festeggiato l’ultimo posto in classifica nella serata finale di Sanremo è diventato a dir poco virale, così come la sua promessa fatta ai fan che si sarebbero rivisti all’Eurovision. Promessa, a suo modo, mantenuta, in pieno stile Tananai: scopriamo come.

Tananai all’Eurovision: la promessa mantenuta

A suo modo, Tananai è riuscito a farsi vedere all’Eurovision. Non sul palco, tra i concorrenti in gara, ma è comparso nella pubblicità della trasmissione televisiva della kermesse, insieme alla sua immancabile canzone. Insomma, promessa mantenuta dall’artista, che a suo modo si è quindi fatto vedere all’Eurovision, o meglio durante questo.

Un dettaglio che i fan hanno immediatamente notato e che li ha mandati in visibilio, contribuendo ad accrescere la popolarità del cantante, che è la testimonianza di come il Festival di Sanremo possa essere una vetrina importantissima anche quando non porta risultati. Anzi, anche quando porta all’ultimo posto in classifica. L’importante è saper sfruttare la notorietà che quella vetrina porta, come ha fatto Tananai, la cui carriera ha sicuramente subito una grande accelerazione dopo l’esperienza all’Ariston.