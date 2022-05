- Advertisement -

Finché ex non ci separi è un thriller canadese del 2018 di Danny J. Boyle. Fino a che si è disposti pur di ritrovare l’amore perduto?

Il titolo originale di Finché ex non ci separi è decisamente simile a quello italiano, Til Ex Do Us Part. Il riferimento è ovviamente ai voti nuziali, dei quali a una ex fidanzata ossessionata interessa ben poco. Tutto ciò che vuole è riprendersi l’uomo della sua vita, che reputa suo. È pronta a tutto pur di mettere a segno il suo piano, anche uccidere.

Finché ex non ci separi trama e cast

Sophia e Kyle, interpretati da Kelly Sullivan e Dan Payne, sono una coppia come tante. Sposati, hanno dovuto fronteggiare delle turbolenze nel loro matrimonio. Le cose sono degenerate, fino ad arrivare alla separazione. Nessuno dei due voleva però perdere l’altro e così quel tempo da soli è servito per riflettere e migliorarsi. Ora le acque paiono più serene e sono pronti a tornare insieme per dare una nuova chance al matrimonio.

Kye si prepara a fare ritorno nella sua vecchia casa, dove ad attenderlo c’è anche la figlia adolescente Emma, interpretata da Alisha Newton. Tutto sembra tornato alla normalità ma nessuno di loro può immaginare cosa accadrà di lì a poco. Una donna giungerà nelle loro vite per tentare di distruggere la felicità costruita.

Tutto ha inizio con un errore di Kyle, che si è lasciato andare a una notte di passione nel periodo in cui era separato dalla moglie Sophia. Un gesto che è servito a capire quanto in realtà volesse stare con la sua famiglia. Una sola notte è però bastata alla vicina di casa Claire Johnson, ovvero Anna Van Hoft, che crede l’uomo le appartenga a tutti gli effetti. Non intende lasciarlo andare e quando lui le rivela d’essere tornato con sua moglie, ecco che ha inizio il piano malefico.

Comunica a Kyle d’essere incinta di suo figlio. Ogni giorno si fa poi del male, lasciando cadere ogni sospetto sull’innocente Sophia. Tutti credono alla sua versione dei fatti, il che le consente di appropriarsi della vita della sua rivale in amore, passo dopo passo.