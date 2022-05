How I Met Your Father 2 quando esce e quante puntate

- Advertisement -

How I Met Your Father 2 è confermata. La serie spin-off con Hilary Duff è stata rinnovata per una seconda stagione. Ecco quando uscirà.

How I Met Your Father 2 si farà? La conferma è giunta a febbraio 2022. A meno di un mese dal debutto negli Stati Uniti, Hulu ha annunciato come vi sarà una seconda stagione della serie spin-off di How I Met Your Mother, con protagonista Hilary Duff, che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e critica. I 10 episodi mandati in onda hanno intrigato i fan dello show originale, che non vedono l’ora di proseguire questo viaggio.

How I Met Your Father 2 quanti episodi

Huli dimostra una grande fiducia nei confronti di How I Met Your Father, in Italia nella sezione Star di Disney+ dall’11 maggio 2022. Il rinnovo della serie è già stato annunciato ma, per assurdo, non si tratta della novità più rilevante. Dopo i primi 10 episodi, che possono essere definiti di prova, lo show fa il gran salto e vede raddoppiare le puntate. La storia potrà essere maggiormente analizzata nella seconda stagione, caratterizzata da ben 20 episodi (ci si avvicina così allo standard della serie originale, che negli anni ha collezionato stagioni da 20, 22 e 24 episodi).

How I Met Your Father quando esce

Il maggior numero di episodi costringe i fan ad accettare il fatto che vi saranno dei tempi d’attesa più lunghi rispetto al previsto. La produzione sarà più complessa rispetto alla prima stagione, che negli Stati Uniti ha fatto il suo esordio il 15 febbraio 2022. Quindi quando esce How I Met Your Father 2? Difficile pensare che i nuovi episodi possano arrivare in streaming già sul finire del 2022. Hulu ha altre frecce al proprio arco, così come Disney+. Spazio ad altro sulle due piattaforme, invece di proporre ben 30 puntate della stessa serie in 12 mesi. Quasi di certo nel corso del 2022 partiranno le riprese della seconda stagione, che potrebbe arrivare nella prima parte del 2023.