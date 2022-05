Jessica e Baru cosa è successo dopo l’incontro di ieri all’inaugurazione

- Advertisement -

Jessica e Baru si sono incontrati ieri sera per la prima volta dopo il Gf Vip all’inaugurazione del ristorante Braci cosa è successo dopo

Jessica e Baru oggi continuano a far sognare i fan. Ieri sera i Jeru, sono noti anche così per chi ha seguito le loro vicende al Grande Fratello Vip, si sono visti per la prima volta dopo il reality. L’occasione galeotta è stata l’inaugurazione del ristorante Braci by Baru che si trova a Milano nell’area del Canottieri San Cristoforo, presso il Naviglio Grande. Erano presenti all’apertura del locale braceria lo zio del gieffino Costantino della Gherdesca, ex concorrenti del gf vip come Davide Silvestri e Giucas Casella, l’influencer Giulia Salemi e tanti altri. A sorpresa all’opening del ristorante di Baru anche Clarissa e Jessica Selassie.

Già nelle storie Instagram di Chi la vincitrice del Grande Fratello Vip aveva rivelato che stava andando “da Baru, da Braci dove non solo la brace brucia ma anche il cuore”. Poi è apparso il video dove che immortala l’attimo in cui i due si sono rivisti e salutati col bacetto sulla guancia. È il primo incontro dei Jeru dopo il Gf Vip stando alle loro dichiarazioni, anche se molti fan della magari coppia non credono a questa versione.

Persone che erano presenti hanno rivelato che tra i due sembrava che il tempo si fosse cristallizzato. Jessica e Baru ieri sera da Braci ridevano e scherzavano tra loro con la stessa complicità che avevano nella Casa più spiata d’Italia, scambiandosi battutine e sguardi complici. Non hanno fatto a meno di notare che il nipote di Costantino della Gherardesca si sia divertito a punzecchiare la maggiore delle Selassiè come ai vecchi tempi.

Pare che Jess abbia trascorso pochissimo tempo al cellulare, con qualche ora di assenza dai social. Giulia Salemi ha postato nelle storie anche una polaroid che ritrae assieme la Princess e lo chef. Cosa è successo tra i Jeru dopo l’inaugurazione di Braci? Niente, i due dopo aver trascorso piacevolmente del tempo assieme all’opening sono andati via non insieme. Va sottolineato che Baru a Casa Chi, poche ore prima della serata, aveva ribadito che con Jessica c’è solo amicizia.