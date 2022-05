Lucky trama e cast

- Advertisement -

Lucky è un film thriller horror del 2020, diretto da Natasha Kermani, scritto e interpretato da Brea Grant. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Scopriamo di cosa parla questo originale thriller. Lucky riflette sulla violenza quotidiana che le donne fronteggiano, senza avere alcuna chance di denunciare il tutto, ricevere aiuto o quantomeno essere ascoltate.

Lucy trama e cast

Brea Grant è un’attrice, sceneggiatrice e regista americana. Ha scritto Lucky per denunciare il gran numero di violenze che ogni donna nel mondo subisce in silenzio. Un incubo che si aggrava nel momento in cui si tenta di far sentire la propria voce, ritrovandosi sole e senza il supporto della giustizia (o dell’opinione pubblica).

La protagonista è May Ryer, giovane scrittrice che subisce un’aggressione casalinga. Un uomo si introduce in casa sua, con il volto mascherato. Un’esperienza traumatizzante alla quale è riuscita a sopravvivere. Ha in seguito denunciato il tutto ma deve fare i conti con la generale indifferenza, tanto di suo marito quanto dell’agente di polizia che raccoglie la testimonianza.

La situazione è devastante e terrificante. La donna si ritrova al centro del mirino di questo sconosciuto dalle mire omicide, che ogni notte le dà la caccia e nessuno sembra rendersi conto di quanto stia accadendo. È come se lei vivesse in una dimensione parallela. È l’unica a vivere questo incubo e deve provare a sopravvivere con le sue sole forze, perché il mondo la ignora. Arrendersi non è una possibilità e May è decisa a riprendersi la sua vita.

Guardando al cast, la protagonista May è interpretata da Brea Grant. Rob è interpretato da Leith M. Burke. Ted ha il volto di Dhruv Uday Singh, mentre l’uomo misterioso è Hunter C. Smith. A completare il novero di attori e attrici sono Chivonne Michelle (agente Mercy), Yasmine Al-Bustami (Edie), ausar Mohammed (Sarah) e Larry Cedar (agente Pace).