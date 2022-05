Andrea Eurovision 2022 chi è cantante Macedonia del Nord: Instagram

- Advertisement -

Andrea: scopriamo chi è la rappresentante della Macedonia del nord all’Eurovision Song Contest 2022.

Non evoca sicuramente belle sensazioni la Macedonia del nord all’Italia, considerando la sconfitta degli azzurri del calcio nei playoff per il Mondiale. Ora, dopo l’impresa a Palermo della Nazionale, un’altra macedone cerca gloria in Italia, stavolta nella musica. Sul palco dell’Eurovision si esibirà, nella seconda semifinale, Andrea, in rappresentanza della Macedonia del nord col brano Circles: andiamo a scoprire chi è.

Eurovision 2022: chi è Andrea

Andrea Koevska è una giovane cantante macedone, classe 2000. Nata a Skopje, la capitale della Macedonia, a cinque anni si trasferisce in America con la famiglia, dove rimane per un anno. Qui sviluppa un grande interesse per la musica, passione che continua a coltivare anche tornata in Macedonia, dove inizia a pubblicare sui suoi account social cover di canzoni famose.

Questa sua attività le vale una borsa di studio per la facoltà di musica all’Università di Skopje grazie al consiglio del produttore discografico Aleksandar Masevski, che poi nel 2020 produce il primo singolo di Andrea, dal titolo I know.

Andrea si afferma come uno degli astri nascenti della musica macedone, ottenendo un successo sempre crescente e guadagnandosi anche la possibilità di concorrere all’Eurovision, vincendo l’evento Za Evrosong 2022 con il brano Circles, che l’artista riproporrà anche a Torino.

Su Instagram, Andrea vanta poco più di 10.000 followers è il suo profilo è @andreamusic20.

Circles: il testo della canzone di Andrea

I just want a healthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down beneath us

We run around, run around in circles

Tell me, is this our last temptation?

Can we even fix this situation?

Do I listen to my heart or mind, ‘cause

We run around, run around in circles

Circles, circles

Oh, circles

You don’t wanna test my limits

But something tells me you’re not listenin’

Probably, you’re going crazy

It’s all you’ve been doing lately

You don’t wanna test my limits

I gave you all, but you’re not listenin’

Can you stop calling me baby

I’ve made up my mind already

We’re running in circles

I just want a hеalthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down bеneath us

We run around, run around in circles

We run around in circles

Ooh, yeah

You don’t wanna test my limits

But something tells me you’re not listenin’

Probably, you’re going crazy

It’s all you’ve been doing lately

You don’t wanna test my limits

I gave you all, but you’re not listenin’

Can you stop calling me baby

I’ve made up my mind already, yeah-eah

We’re running

Ooh

I’ve made up my mind

I’ve made up my mind

Stop, stop calling me baby

(Probably you’re going crazy)

Crazy

You don’t wanna test my limits

I gave you all, but you’re not listenin’

Can you stop calling me baby

I’ve made up my mind already

We’re running in circles

Circles: la traduzione della canzone di Andrea

Voglio solo una sana conversazione

Fallo bene e risolvi questa situazione

Tutto sta crollando sotto di noi

Corriamo, corriamo in tondo

Dimmi, è questa la nostra ultima tentazione?

Possiamo anche risolvere questa situazione?

Ascolto il mio cuore o la mia mente, perché

Corriamo, corriamo in tondo

Cerchi, cerchi

Oh, cerchi

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ma qualcosa mi dice che non stai ascoltando

Probabilmente stai impazzendo

È tutto quello che hai fatto ultimamente

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ti ho dato tutto, ma non stai ascoltando

Puoi smettere di chiamarmi piccola

Ho già deciso

Stiamo correndo in tondo

Voglio solo una sana conversazione

Fallo bene e risolvi questa situazione

Tutto sta crollando sotto di noi

Corriamo, corriamo in tondo

Corriamo in tondo

Oh, sì

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ma qualcosa mi dice che non stai ascoltando

Probabilmente stai impazzendo

È tutto quello che hai fatto ultimamente

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ti ho dato tutto, ma non stai ascoltando

Puoi smettere di chiamarmi piccola

Ho già deciso, yeah-eah

Stavano correndo

Ooh

Ho preso la mia decisione

Ho preso la mia decisione

Smettila, smettila di chiamarmi piccola

(Probabilmente stai impazzendo)

Pazzo

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ti ho dato tutto, ma non stai ascoltando

Puoi smettere di chiamarmi piccola

Ho già deciso

Stiamo correndo in tondo