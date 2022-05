Eurovision 2022 Achille Lauro Boss Doms perché insieme: il bacio FOTO

- Advertisement -

Achille Lauro e Boss Doms sono tornati di nuovo insieme sul palco dell’Eurovision 2022 gareggiando per San Marino con il brano Stripper. Perché?

Achille Lauro e Boss Doms hanno stupito i fan che li hanno visti di nuovo insieme sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. Non solo coppia nella musica, hanno partecipato nel 2017 al reality Pechino Express sfiorando la vittoria. Un duo che ha creato una discreta hype anche per le performance sul palco del Festival di Sanremo. Tutti ricorderanno il bacio tra Achille Lauro e Boss Doms nell’edizione 2020 durante l’esibizione della canzone Me ne frego.

In occasione di Sanremo 2022 vi avevamo già parlato delle indiscrezioni su una presunta lite tra Achille Lauro e Boss Doms. Durante i cinque giorni il chitarrista infatti non era presente sul palco del Teatro Ariston, decretando quella che sembrava la fine di un solidazio artistico così importante per la carriera di Achille Lauro. Per Eurovision 2022 arriva finalmente il ritorno della coppia. Il 2 maggio Boss Doms aveva annunciato la sua partecipazione accanto al cantante di Stripper con un post su Instagram.

Il chitarrista aveva scritto “di nuovo insieme per uno dei palchi più importanti d’Europa”. Per farlo aveva pubblicato tre foto in coppia con Achille Lauro durante le prove di Stripper in vista dell’esibizione dal vivo. Nello stesso giorno anche il cantante aveva pubblicato un post per annunciare il ritorno sul palco di Boss Doms & The Girls. “Non sarò da solo” aveva scritto Achille Lauro. Ovviamente l’esibizione dell’artista sul palco dell’Eurovision 2022 ha infiammato il pubblico del PalAlpitour.

Stripper ha coinvolto anche i telespettatori catturando l’attenzione non solo per la canzone ma anche per il look. Il cantante era vestito con una tutina scintillante e un cappello da cowboy, un outfit che ancora una volta ha sorpreso il pubblico. Durante l’esibizione non è mancato il bacio a Boss Doms, ormai una sorta di rito per la coppia che così ha lanciato di nuovo il messaggio di libertà che da anni diffondono sul palco. “Anche due persone che non sono omosessuali possono baciarsi” dichiarò il chitarrista nel 2020 a Radio 105 durante la settimana di Sanremo.