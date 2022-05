Circus Mircus Eurovision 2022 chi sono il gruppo Georgia: il mistero

- Advertisement -

Chi sono i Circus Mircus? La risposta è complicata perché c’è un mistero che avvolge i rappresentanti della Georgia all’Eurovision 2022.

Conosciamo meglio i Circus Mircus, per quanto possibile, vista la loro particolarità, di cui vi parleremo in seguito. Rappresentano la Georgia all’Eurovision 2022 di Torino, cantando Lock me in.

Circus Mircus chi sono

I Circus Mircus sono una band di formazione recente. Il gruppo si è formato nel 2020 a Tbilisi. Il loro nome deriva dal fatto che tutti pare siano stati licenziati da un circo, essendo considerati meno bravi di altri. Nasce così l’idea di lasciarsi tutto alle spalle e dedicarsi alla musica. Una decisione quanto mai felice, considerando come si ritrovino due anni dopo sul palco dell’Eurovision 2022.

Nel corso di questi due anni hanno pubblicato un EP, Circus Mircus, e 11 brani. Il mistero che aleggia su di loro riguarda l’identità dei quattro membri della band, che è ignota. Sono in pochi coloro che hanno visto i loro volti.

Hanno spiegato di partecipare all’Eurovision 2022 con un chiaro intento, quello di convincere quante più persone a unirsi a loro. La band apre le porte e invita chiunque a far parte dei Circus Mircus: “Le identità sono sopravvalutate. Tutti possono unirsi a noi. Non importa chi sei quando sei nel gruppo. Abbiamo deciso di coprirci il viso per questo, perché non c’è spazio per l’ego nell’arte”.

Lock me in testo e significato

Lock me in è il brano che i Circus Mircus portano all’Eurovision 2022. Non è facile parlare del significato della canzone, dal momento che anche la band ha suggerito come un senso vero e proprio non ci sia. Il tutto è nato in maniera spontanea. È una canzone casuale, il che la rende particolare. Un tema ricorrente è quello dell’ambizione. Il messaggio lanciato sembra essere quello di spingersi sempre oltre per ottenere ciò che vogliamo davvero.

Show me what you got

On the counter

From the ground up now

Here we come and we all know

Mama said not to show what you are

Step it up now

Get it done now

I hate what you got

Shoot it to the stars

To the top now

Across the moon and down

We are here ’til we blow up

Tryin’ hard will not get you really far

Mix it up now

It’s alright, pal (Circus Mircus)

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Now, right now, right now, right now

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Now, right now, right now, right now

Take me to the space craft, take me to dance club

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

(Circus Mircus)

Make it, do it, break it, and I never could take it

Make it, do it, break it, and I never could take it

Make it, do it, break it, and I never could take it

Make it, do it, break it, and I never could take it

Now, right now, right now, right now

Make it, do it, break it, and I never could take it

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up (Up), lock me down (Down)

Lock me in (In), lock me out (Out)

Lock me sideways

Lock me up (Up), lock me down (Down)

Lock me in (In), lock me out (Out)

Lock me sideways

(Circus Mircus)