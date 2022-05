Michael Ben David Eurovision 2022 chi è cantante Israele: come Damiano

- Advertisement -

Conosciamo meglio Michael Ben David, che all’Eurovision 2022 rappresenta Israele con la sua I.M nella seconda semifinale del 12 maggio.

Una scalata al successo davvero rapida e sorprendente, quella di Michael Ben David, che è riuscito a farsi conoscere al grande pubblico nel 2021. Dopo un anno si ritrova già all’Eurovision 2022. Scopriamo qual è stato il suo percorso e qualche curiosità sul cantante israeliano.

Michael Ben David chi è

Nato il 26 luglio 1996 ad Ascalona, in Israele. Suo padre ha origini georgiane e sua madre è russa-ucraina. È il secondo di cinque fratelli e sorelle della coppia. È cresciuto a Petah Tikva, città nell’area metropolitana di Tel Aviv. Appassionato di musica fin da giovanissimo, ha raggiunto il successo nel 2021 conquistando la vittoria a X Factor Israel. Si è imposto nella quarta edizione del talent show, pubblicando il suo album d’esordio, Don’t, nel 2022.

Strappa un sorriso il fatto che provenga proprio da X-Factor, considerando come anche i Maneskin del bel Damiano abbiano trovato l’ambito successo sul palco dello stesso talent, seppur in Italia, e si sono imposti all’Eurovision proprio lo scorso anno. Chi può dire che ciò non porti fortuna al giovane autore di I.M.

Stando alle poche informazioni in merito, sappiamo di Michael Ben David che ha svolto il servizio di leva obbligatorio. Da giovane ha inoltre seguito delle lezioni di recitazione, a dimostrazione del fatto che voleva a tutti i costi entrare nel mondo dello spettacolo, da una porta o l’altra. Convive con il suo compagno Ram Roi a Ramat Gan, città israeliana nella periferia est di Tel Aviv.

I.M testo e significato

Per Michael Ben David I.M è un inno alla fiducia in sé. Ha raccontato d’essere stato vittima di bullismo a scuola, in quanto gay. Ora sa chi è, non se ne vergogna o si pente di mostrarsi senza alcuna maschera. Non si arrende dinanzi a nulla e ora può definirsi un vincitore. Mantenere la testa alta, sempre, ecco il suo consiglio a tutti coloro che vivono situazioni come la sua.

Baby

Sometimes love can bring you down

But, honey

Keep your head up

Keep your head up

Keep your head up

Remember who you are

You can call me crazy

Or just call my name

You can say that I’m stunning

It’s not a shame

‘Cause I know I am

I know I am, hah

‘Cause I know I am

I know I am

I like this attitude

I like the game

You can say that I’m brave

I’m never the same

‘Cause I know I am (I know I am)

I know I am (I know I am)

‘Cause I know I am (I know I am)

Hah, I know I am

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

I’m the fire, the power

And if you’re asking

I was gonna take it all (All, all)

You know I am

You know I am

‘Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I’m gonna take the crown

Give it to me now

I’m shameless and I’m spotless and I’m flawless

Always take it up ‘cause I’m a winner, I don’t want less

Going for the things I should and maybe I’m ferocious

Making you the one I want and I’m not even topless (Be cautious)

It’s going down for real

Twenty twenty-two, let’s seal the deal

(Middle East) Is the new sex appeal

Bam, bam, this is how it feel

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

Ooh, I’m the fire, the power

And if you’re asking

I was gonna take it all (All, all, all)

You know I am

You know I am

‘Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I’m gonna take the crown

Baby

Sometimes life can bring you down

But I’ll remember

To always keep my head up

‘Cause no one brings me down

I’m gonna take the crown

Give it to me now