Eurovision 2022 scaletta semifinale 12 maggio: ordine di esibizione

Scopriamo la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision 2022 di stasera giovedì 12 maggio 2022. Chi sono i cantanti in ordine di esibizione e gli ospiti presenti

L’Eurovison Song Contest 2022 è pronto stasera ad andare in scena con la seconda semifinale. In scaletta questa sera ci sono Emma Muscat ed Achille Lauro che gareggiano rispettivamente per Malta e San Marino. Il regolamento del festival europeo della musica prevede infatti che non ci sia corrispondenza tra nazionalità del cantante e Paese in gara. Lauro e Muscat non sono sono i soli di questa edizione: il frontman degli Intelligent Music Project della Bulgaria è cileno.

Non è tutto quello che c’è da sapere sulla seconda semifinale dell’Eurovision 2022 di Torino. Stasera sono in programma delle esibizioni di Mika e Laura Pausini in duetto, pronti a stupire. Di seguito vi riportiamo la scaletta del 12 maggio con i cantanti in ordine di esibizione, con l’aggiunta degli ospiti attesi. Scopriamo cosa ci aspetta in questa nuova serata.

Eurovision 2022 scaletta 12 maggio: quando esce Emma Muscat

Al PalaAlpitour di Torino andrà in scena la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 giovedì 12 maggio. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono pronti per un nuovo spettacolo da urlo. Sono 18 i cantanti che mancano all’appello. Le esibizioni per l’accesso alla finale dell’Eurovision 2022 di Torino si concludono questa sera. Sabato 14 maggio ci sarà spazio per i Big Five, ovvero Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito (si fa riferimento alle cinque nazioni che hanno per prime sostenuto economicamente l’Unione europea di radiodiffusione e ancora oggi la supportano maggiormente). Insieme a loro anche i 10 Paesi che sono venuti fuori dalle semifinali.

Grande curiosità per questa serata, considerando la presenza di Achille Lauro in rappresentanza di San Marino. Altra conoscenza italiana è Emma Muscat, che canterà I Am What I Am per provare a strappare un biglietto per la finale in nome di Malta.

Alessandro Cattelan aprirà la serata con un’esibizione speciale. Pare possa proporre un monologo, il cui tema è segreto. Durante la diretta, invece, vedremo Laura Pausini e Mika duettare. Gli ospiti della seconda semifinale? Il Volo. Il trio composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone proporrà Grande Amore nella sua nuova versione. La soluzione sarà adottata per la positività al Covid di Gianluca è un ipertecnologico collegamento da remoto.

Ecco la scaletta dei cantanti in ordine di esibizione della seconda serata dell’Eurovision 2022:

The Rasmus con Jezebel (Finlandia)

Michael Ben-David con I.M (Israele)

Konstrakta con In Corpore Sano (Serbia)

Nadir Rustamli con Fade To Black (Azerbaijan)

Circus Mircus con Lock Me In (Georgia)

Emma Muscat con I Am What I Am (Malta)

Achille Lauro con Stripper (San Marino)

Sheldon Riley con Not The Same (Australia)

Andromache con Ela (Cipro)

Brooke con Thats Rich (Irlanda)

Andrea con Circles (Macedonia del Nord)

Stefan con Hope (Estonia)

WRS con Llámame (Romania)

Ochman con River (Polonia)

Vladana con Breathe (Montenegro)

Jérémie Makiese con Miss You (Belgio)

Cornelia Jakobs con Hold Me Closer (Svezia)

We Are Domi con Lights Off (Repubblica Ceca)