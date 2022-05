Finalisti Eurovision 2022 eliminati prima semifinale: delusione social

- Advertisement -

I primi dieci finalisti dell’Eurovision 2022 sono stati scelti nella prima semifinale in onda il 10 maggio 2022. Scopriamo chi ha superato il turno e gli eliminati: delusione sui social per le scelte del pubblico

Il 10 maggio 2022 è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision 2022. La serata ha visto esibirsi 17 artisti in rappresentanza di altrettanti Paesi ma solo 10 hanno superato il turno e sono ufficialmente finalisti. C’era grande attesa per i favoriti della vigilia, i Kalush Orchestra. Il gruppo ucraino ha portato sul palco di Torino la canzone Stefania già da giorni considerata tra le papabili per la vittoria finale. Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika hanno inaugurato l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest salutando tutti i Paesi collegati e facendo sentire il calore dell’Italia, paese ospitante.

Ad esibirsi come prima artista è stata Ronela Hajati dell’Albania con la canzone Sekret, mentre a chiudere la serata è stata Rosa Linn rappresentante dell’Armenia con la canzone Snap. Ospiti della prima semifinale sono stati Dardust, Sophie and the Giants, Benny Benassi e Diodato, quest’ultimo ha regalato l’esibizione più emozionante della serata con Fai Rumore, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020 e che l’artista avrebbe dovuto portare sul palco dell’Eurovision nello stesso anno. La pandemia ha annullato l’evento, ma due anni dopo Diodato ha potuto finalmente esibirsi sull’importante palcoscenico.

Finalisti ed eliminati Eurovision 2022 prima semifinale

Al termine della serata Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno annunciato i primi dieci finalisti dell’Eurovision 2022 scelti dal pubblico grazie al televoto. Questi i dieci artisti che hanno superato il turno:

Marius Bear: Boys do Cry (Svizzera)

Rosa Linn: Snap (Armenia)

Systur (Sigga, Beta and Elín): Með Hækkandi Sól (Islanda)

Monika Liu: Sentimental (Lituania)

MARO: Saudade saudade (Portogallo)

Amanda Georgiadi Tenfjord: Die Together (Grecia)

Subwoolfer: Give That Wolf a Banana (Norvegia)

Kalush Orchestra: Stefania (Ucraina)

Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov: Trenuleţul (Moldavia)

S10: De Diepte (Paesi Bassi)

Grandi conferme per Kalush Orchestra, MARO e S10 che si sono qualificati alla finale. Non si conoscono i piazzamenti perché non è stata diramata una vera e propria classifica ma secondo indiscrezioni proprio queste tre canzoni sono state le più votate. Delusione sui social per l’eliminazione degli LPS, giovane gruppo sloveno che aveva catturato l’attenzione del pubblico con la canzone Disko. Niente da fare per LUM!X in coppia con Pia Maria, deejay conosciuto in Italia per aver collaborato con Gabry Ponte. Questi gli artisti che sono stati eliminati dall’Eurovision 2022 dopo la prima semifinale:

Ronela Hajati: Sekret (Albania)

Citi Zeni: Eat Your Salad (Lettonia)

LPS (Last Pizza Slice): Disko (Slovenia)

Intelligente Music Project: Intention (Bulgaria)

Mia Dimšić: Guilty Pleasure (Croazia)

Reddi: The Show (Danimarca)

LUM!X & Pia Maria: Halo (Austria)

