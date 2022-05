The Rasmus Eurovision 2022 chi sono gruppo Finlandia: ve li ricordate?

- Advertisement -

Chi sono i The Rasmus? Alcune generazioni non dimenticheranno mai In the Shadows ma andiamo oltre. Sono all’Eurovision ed ecco cosa sapere.

I The Rasmus rappresentano la Finlandia all’Eurovision 2022 di Torino, condotto da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Sono in attività dal 1994 e no, non si sono limitati a In the Shadows. Un gruppo amatissimo da una certa generazione, poi caduto un po’ nel dimenticatoio, almeno in Italia. Ecco cosa sapere su di loro.

The Rasmus chi sono

The Rasmus sono un gruppo finlandese che fa musica di genere rock alternativo. Salgono sul palco dell’Eurovision 2022 cantando Jezebel. La band ha una bella storia alle spalle. Si è infatti formata nel 1994 sui banchi di scuola. Già da allora erano noti come Rasmus. In seguito si è solo aggiunto l’articolo.

Il primo album, Peep, è stato pubblicato nel 1996. Ottennero subito un grande successo, portando i brani del disco in tour con 100 concerti tra Finlandia ed Estonia. Si accorsero di loro anche negli Stati Uniti, considerando come il lavoro valse loro un Grammy Awards come miglior nuovo artista.

Un anno dopo, nel 1997, spazio al nuovo album, Playboys, che li ha piazzati in maniera definitiva sulla scena musicale mondiale a cavallo tra anni ’90 e Duemila. Il quinto album è quello della maturazione e dell’assoluto successo. Si chiama Dead Letters (8 dischi d’oro e 6 di platino, con circa 2 milioni di copie vendute) ed esce nel 2003. Al suo interno c’è il brano che ancora oggi in tantissimi ricordano e cantano, In the Shadows, che ottiene sei dischi d’oro e due di platino. A dimostrazione di quanto sia amato, ha superato quota 100 milioni di streaming su Spotify.

L’Eurovision 2022 rappresenta una novità per loro. Il bassista Eero Heinonen si è così espresso: “In questo periodo di Covid forse vogliamo fare qualcosa di diverso e divertente. Qualcosa che non abbiamo mai fatto e vorremmo davvero far parte di questo ambiente”. La novità del gruppo è rappresentata da Emppu, che ha preso il posto del chitarrista Pauli Rantasalmi dopo il suo addio alla band. Si aggiunge al cantante Lauri, al bassista Eero e all’altra chitarra Aki.

Jezebel testo e significato

Jezebel è la canzone che i The Rasmus hanno portato all’Eurovision 2022. Il testo parla di una ragazza che prende tutto ciò che vuole senza mai chiedere il permesso. Un omaggio alla forza delle donne in un mondo di uomini che le opprime ma, al tempo stesso, esalta nello specifico chi di loro si fa carico della propria sessualità. Chi la vive a pieno e non teme il giudizio ipocrita della società.

Midnight, it’s time to put your face on

Game set, a killer shark in heels

I’m just the first shot on your hit list

High kicks, a predator on wheels

Woke up with bruises on my body

Hands tied, like Jesus on the cross

Your name’s in lipstick on the mirror

Jezebel

I don’t know how you got in my blood

Was it the dangerous things you do?

You always wanted to be a star

Jezebel

If you’re the hunter then I’m the prey

You lick your lips as you walk away

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Jezebel

At night you turn into a tiger

A girl who looks like she’s a boy

The world’s most ultimate survivor

Jеzebel (Jezеbel)

I don’t know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Sunrise, you crawl under the covers

Sleep tight until the dying sun

Tonight you’ll catch another lover

Jezebel

Jezebel (Jezebel)

I don’t know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Jezebel (Jezebel)

Jezebel (Jezebel)

Jezebel