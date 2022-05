Il Volo Gianluca covid positivo come sta davvero? “Non ci ha risparmiato”

- Advertisement -

Uno dei membri de Il Volo, Gianluca Ginoble, è risultato positivo al Covid-19: vediamo come sta e cosa succede ora per l’esibizione all’Eurovision.

I tre tenori de Il Volo sono i grandi ospiti della seconda semifinale dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, in programma giovedì 12 maggio. Tuttavia ieri, proprio il giorno prima della grande esibizione, è arrivata la notizia che ha mandato tutti nel panico: Gianluca Ginoble, uno dei componenti del trio, è risultato positivo al Covid-19. Scopriamo come sta oggi e cosa è successo successo per l’esibizione del gruppo.

Il Volo Gianluca positivo al Covid-19 come sta oggi

Nel pomeriggio di ieri mercoledì 11 maggio è arrivata la positività al Covid-19 di Gianluca. Una notizia che chiaramente ha creato il panico e la produzione ha immediatamente cercato di capire che soluzione adottare. La buona notizia è che, nonostante la positività al virus, il cantante sta bene, è asintomatico e quindi, come si suol dire, the show must go on e l’esibizione potrà comunque prendere luogo. -In un’intervista a RTL 102.5 Gianluca del Volo ha raccontato come ha reagito quando ha ricevuto la notizia di essere positivo al covid 19: è risultato contagiato al secondo tampone fatto in Arena ed è andato subito in isolamento. Il trio ha rimandato il concerto di Barcellona in programma questa domenica. Ginaluca erà già risultato positivo lo scorso gennaio insieme a suo fratello “nonostante le precauzioni il covid non ci ha risparmiati” dichiarò all’epoca in una storia sul suo profilo Instagram.

Stasera alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 l’esibizione si avvale del supporto della tecnologia, visto che Piero e Ignazio possono essere regolarmente sul palco di Torino. Dunque Gianluca presente da remoto ha modo di partecipare comunque alla performance.

Questa la soluzione adottata come da prassi anticontagio, che ha permesso a Il Volo di esibirsi senza perdere una grande occasione come il palcoscenico dell’Eurovision in qualità di grandi ospiti per questa seconda semifinale. Per l’occasione, il trio canterà una nuova versione di Grande amore, brano con cui i tre hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e hanno ottenuto il terzo posto al festival della musica, una performance dunque che ha lasciato il segno. La nuova veste del brano presenta delle tonalità rock più accentuate e l’esibizione a Torino farà da preludio a quello che sarà il grande tour estivo de Il Volo, pronto a partire il 3 giugno con due attesissime date all’Arena di Verona, prima di proseguire in giro per tutta l’Italia.