Il Volo Grande Amore Eurovision: come è cambiata la canzone

- Advertisement -

Ospiti dell’Eurovision, Il Volo presenterà una nuova versione della loro celebre Grande Amore: scopriamo come cambia la canzone

Tra i momenti più attesi della seconda semifinale dell’Eurovision, in programma giovedì 12 maggio, c’ senza dubbio l’esibizione de Il Volo. La presenza dei tre tenori a un certo punto è stata in dubbio, perché uno dei membri del trio, Gianluca Ginoble, è risultato positivo al Covid-19, mettendo dunque a rischio l’esibizione. Tuttavia, la soluzione è stata prontamente trovata: Gianluca prenderà parte da remoto alla performance, mentre Ignazio e Piero saranno regolarmente salvati. Il Volo dunque potrà presentare la nuova versione della celebre Grande Amore, canzone con cui i tre hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015, sono arrivati terzi nell’edizione di quell’anno dell’Eurovisione che di fatto ha consacrato la carriera del trio. Andiamo dunque a scoprire come cambia la canzone con la nuova versione.

Il Volo: la nuova versione di Grande Amore

You are my everything (Grande amore) è il titolo ufficiale della nuova versione del brano. Ci sono diversi cambiamenti, a partire dal testo, che sarà in italiano e in inglese, come suggerito proprio dal titolo. Il brano inoltre perde alcune delle sue tonalità più leggere per sostituirle con altre più rock, con il riarrangiamento realizzato dal Maestro Enrico Melozzi. Nel dettaglio, i violini sono stati sostituiti dalle chitarre elettriche e da qui la nuova chiave rock del brano.

La canzone sarà dunque presentata giovedì 12 maggio sul palco dell’Eurovision ed è disponibile da mercoledì 11 maggio su tutte le piattaforme digitali. La nuova versione di Grande Amore accompagnerà anche il ritorno in tournée de Il Volo, che il 3 giugno partirà col proprio tour mondiale.

You are my everything: il testo della nuove versione di Grande Amore de Il Volo

Everytime I close my eyes

the thought of you is everywhere

inside my mind

I hear your voice

can’t sleep it keeps me up at night

and i want you always

You breathe life inside of me

give me air and hope a reason to believe

I want the world to know of every single thing

about this grande amore

amore

only amore

is all i feel inside

Tell me what’s the reason why

I only dream of you

tell me what’s the reason why

my eyes see only you

Tell me what’s the reason why

I always believe in you

grande amore

Dimmi che mai

che non mi lascerai mai

dimmi chi sei

respiro dei giorni miei d’amore

dimmi che sai

che solo me sceglierai

ora lo sai

you are my everything grande amore

Every flower wants to bloom

let’s pretend it’s springtime

between me and you

I can catch your petals

if they fall too soon

please don’t give up on

us now

amore, my amore

forever be mine

Tell me what’s the reason why

I only dream of you

tell me what’s the reason why

my eyes see only you

Tell me what’s the reason why

I always believe in you

grande amore

Dimmi che mai

che non mi lascerai mai

dimmi chi sei

respiro dei giorni miei d’amore

dimmi che sai

che solo me sceglierai

ora lo sai

you are my everything grande amore

you are my everything grande amore

You are my everything grande amore