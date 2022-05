Maurizio Costanzo Show caso Lulu: bufera social, parla Lulu

- Advertisement -

Al Maurizio Costanzo show il conduttore ironizza sulla ex fidanzata Selassie con Manuel Bortuzzo su Twitter impazza l’hashtag rispetto per Lulù. Interviene Jessica in difesa della sorella che sarà ospite a Verissimo

Maurizio Costanzo ieri sera nel suo show totalizza con la puntata dell’11 maggio un ottimo risultato in termini di ascolti ma non esente dalle critiche social. Dopo la rissa tra Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini è stato il turno del caso Lulu. Ospite del Maurizio Costanzo show Manuel Bortuzzo in qualità di ex concorrente del Grande Fratello Vip e reduce dalle indiscrezioni su una querelle con Mara Venier. In sintesi, domenica 8 maggio è andato in onda il film Rinascere ispirato alla vera storia dell’incidente di Bortuzzo che avrebbe dovuto promuoverlo con una suo ospitata a Domenica In. Il giorno prima Manuel è stato a Verissimo dove a Silvia Toffanin ha parlato per la prima volta del perché si è lasciato con Lulu.

Zia Mara ha annullato l’ospitata di Bortuzzo ritenendola probabilmente inutile dopo aver già parlato, seppur di non Rinascere, a Verissimo. Al netto di questa questione ad animare il gossip sul rapporto più che ai ferri corti tra Manuel e Lulù è stato quello che è accaduto ieri sera al Maurizio Costanzo Show. Il conduttore ha esclamato all’ex gieffino con ironia “le sarebbe piaciuto alla ragazza (ndr Lulù) la passerella?” facendo riferimento alla popolarità di rimbalzo nel continuare a parlare della sua storia d’amore nata al Grande Fratello VIP.

Manuel Bortuzzo sorridendo ha invece risposto “e invece c’è Aldo Montano”. Sui social il video è diventato in breve tempo virale creando l’hashtag #rispettoxlulu perché sono state diverse le frasi di Costanzo e Manuel che non sono piaciute a molti telespettatori. Il conduttore ha infatti anche definito la Selassie “quella tua curiosa fidanzata” generando anche una fastidiosa reazione del pubblico in sala con tanto di applausi e grida di ovazione quando Manuel ha detto di aver lasciato lui la sua ormai ex. Per molti infatti è stato ritenuto un passaggio inutile dello show ai danni della gieffina.

Nel mirino dei fan della Princess anche Aldo Montano che ha partecipato a quello che hanno ritenuto i fan come un teatrino inutile sollevato da Bortuzzo. In difesa della Selassie la sorella Jessica che ha repostato uno screen del Maurizio Costanzo Show con la scritta NO COMMENT. Su Twitter chiedono anche a Mara Venier di invitare Lulù per permetterle di replicare a quanto successo ieri sera al Maurizio Costanzo Show. Chissà se Zia Mara accontenterà i fan. Diversi utenti ricordano però che Lulù aveva rilasciato un’intervista a Chi dove accusava la famiglia di Manuel come artefice della rottura. Lulù ha scelto al momento il silenzio su Instagram ma sabato 14 Maggio sarà ospite a Verissimo con la sua verità.