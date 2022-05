Stefan Eurovision 2022 chi è cantante Estonia: Instagram

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio uno dei protagonisti dell’Eurovision 2022: chi è Stefan, il cantante che rappresenta l’Estonia nella kermesse musicale.

Tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’Eurovision c’è Stefan, cantante che rappresenta l’Estonia nella kermesse musicale con la canzone Hope. Andiamo a conoscere meglio il cantante e il brano che canta sul palco di Torino.

Eurovision 2022: chi è Stefan

Stefan Airapetjan è un giovane cantante estone, nato la Vigilia di Natale del 1997. La sua carriera musicale ha iniziato nel 2018, quando l’uomo di classifica terzo all’Eesti Laul, il concorso di preselezione dell’Estonia per l’Eurovision. Quell’anno ha partecipato nel duo VAJE con la canzone Laura, poi l’anno successivo ha riprovato a partecipare, stavolta come solista, con Without You, piazzandosi ancora una volta terzo.

Dopo il settimo posto del 2020, nel 2021 Stefan riesce finalmente a vincere l’Eesti Laul, guadagnandosi la possibilità di concorrere all’Eurovision col brano Hope. Per seguire sui social il cantante estone, lo si può trovare su Instagram col nickname @stefanairapetjan.

Hope: il testo della canzone di Stefan

We let them tell us what to do

Why why why

We live to die for worthy things

Oh ya ya ya

We promised we would never lose our pride

Your word’s worth nothing if you lie

We’re standing tall and looking up, our Father would be proud

And I’m happy to be working my own ground

We’ll be the last ones breathing here

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

We’re taught that we were born to lose

But why why why

Don’t waste your breath, it’s time to choose

Oh ya ya ya

We promised we would never lose our pride

Everyday they try to turn that into lies

We’re standing tall and looking up, our Father would be proud

And I’m happy to be working my own ground

I said

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

I hope I hope

We let them tell us what to do

Why why why

We live to die for worthy things

Oh ya ya ya

No matter what they try, tearing up our lives

I know we will always rise

I said

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

I hope I hope I hope.

Hope: la traduzione della canzone di Stefan

Lasciamo che ci dicano cosa fare

Perché perché perché

Viviamo per morire per cose degne

Oh si si si

Abbiamo promesso che non avremmo mai perso il nostro orgoglio

La tua parola non vale niente se menti

Siamo in piedi e guardando in alto, nostro padre sarebbe orgoglioso

E sono felice di lavorare sul mio terreno

Saremo gli ultimi a respirare qui

Ehi, canta a squarciagola ragazzo

Per tutte le persone grandi e piccole

Oh, quando tutto il resto è perduto

Il futuro resta ancora nostro

Ci viene insegnato che siamo nati per perdere

Ma perché perché perché

Non sprecare fiato, è ora di scegliere

Oh si si si

Abbiamo promesso che non avremmo mai perso il nostro orgoglio

Ogni giorno cercano di trasformarlo in bugie

Siamo in piedi e guardando in alto, nostro padre sarebbe orgoglioso

E sono felice di lavorare sul mio terreno

ho detto

Ehi, canta a squarciagola ragazzo

Per tutte le persone grandi e piccole

Oh, quando tutto il resto è perduto

Il futuro resta ancora nostro

spero spero spero

spero spero

spero spero spero

spero spero

Lasciamo che ci dicano cosa fare

Perché perché perché

Viviamo per morire per cose degne

Oh si si si

Non importa cosa provino, a distruggere le nostre vite

So che ci alzeremo sempre

ho detto

Ehi, canta a squarciagola ragazzo

Per tutte le persone grandi e piccole

Oh, quando tutto il resto è perduto

Il futuro resta ancora nostro

spero spero spero

spero spero

spero spero spero

Il futuro resta ancora nostro

spero spero spero

spero spero

spero spero spero

spero spero spero.