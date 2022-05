Uomini e Donne Anticipazioni Ida Riccardo e Marco: colpo di scena, scelta finale

- Advertisement -

Uomini e Donne: andiamo a vedere le anticipazioni che riguardano Ida e Riccardo, che continuano nel loro percorso di riavvicinamento.

Il lungo cammino di Ida Platano sembra che stia per tornare proprio al punto di partenza. Da Riccardo a Riccardo potremmo dire: c’è ancora l’uomo nel futuro della famosa dama di Uomini e Donne, come viene fuori dalle anticipazioni fornite dal profilo @uominiedonneclassicoeover. Andiamo a scoprire tutto ciò che ci aspetta nelle prossime puntate.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Ida

La pagina Instagram fornisce le anticipazioni sulle puntate registrate, che vedremo nei prossimi giorni. Stando a quanto raccontato, Riccardo avrebbe chiesto a Gloria di poter uscire insieme per un aperitivo, in modo da potersi confrontare e parlare, ma la dama avrebbe rifiutato, ribadendo di pensare solo a Fabio ormai. Riccardo ha ammesso di provare ancora interesse per Gloria e Ida si è detta molto delusa dal comportamento del cavaliere, che si è difeso dicendo di non salutarla più per evitare fraintendimenti.

Situazione tesa tra i due quindi, ma in studio, mentre si vedono le immagini dell’esterna tra Veronica e Andrea e in sottofondo c’è la canzone Fai Rumore di Diodato (canzone simbolo dell’amore tra Ida e Riccardo), l’uomo scoppia in lacrime ed esce dallo studio, con Ida che lo segue. Riccardo dunque spiega di aver pianto proprio per i ricordi che gli suscita quella canzone e i due, rientrati in studio, ballano al centro dello studio.

Ulteriore riavvicinamento dunque, con Ida che chiude con Marco e ancora una volta si dimostra pronta a riavvicinarsi a Riccardo, dicendogli “non è mai troppo tardi”. L’uomo però ancora una volta non riuscirà a dare delle risposte a Ida, tra i due scoppia quindi un litigio e alla fine Riccardo chiede a Ida di uscire fuori a cena e lei accetta. Riavvicinamento ormai quasi completato per i due amanti di Uomini e Donne.