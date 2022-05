Name That Tune 2022 chi ha vinto terza puntata 13 maggio: colpo gobbo

- Advertisement -

Name That Tune 2022 prosegue con una combattutissima terza puntata in onda il 13 maggio. Scopriamo chi ha vinto

La terza puntata di Name That Tune 2022 in onda il 13 maggio su TV8 ha dato vita ad una serratissima sfida tra le due squadre in gara. I campioni in carica Morgan, Pierpaolo Petrelli, Rocco Siffredi e Riki vengono sfidati questa volta da Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Arisa e Syria. Scopriamo se gli uomini sono riusciti a tenere l’imbattibilità o se le donne hanno vinto la terza puntata di Name That Tune 2022.

Chi ha vinto Name That Tune 2022 terza puntata

Al termine delle varie sfide che hanno animato la terza puntata, sono tre i jolly per ogni squadra. Grande riscontro social per il Lip Sync Duel con Rocco Siffredi nei panni di Christina Aguilera e Arisa in quelli di Britney Spears. Tra le altre prove della puntata anche l’asta musicale dove le due squadre devono indovinare il titolo di una canzone a seconda delle note ottenute vinte tramite asta. Al 7 x 30 finale si sono sfidati Anna Tatangelo e Morgan.

La cantante di Ragazza di Periferia ha indovinato al primo colpo Ci vuole un fisico bestiale, Uomini soli, Strani Amori e Due. Grazie ad un jolly ha inoltre risposto correttamente al settimo brano, Dimentico Tutto di Emma. Al secondo ascolto ha invece indovinato il brano Ti ho voluto bene veramente. Morgan ha invece utilizzato tutti e tre i jolly al primo ascolto. Nei primi due casi ha indovinato grazie all’aiuto dei compagni Un’estate al mare e Arrogante, mentre il terzo jolly è stato sprecato. La squadra degli uomini ha dato come risposta Piazza Grande, mentre in realtà si trattava di Se si potesse non morire dei Modà. Con pochi secondi al termine Morgan è riuscito ad indovinare Mamma Maria, Tintarella di Luna e One Last Time (quest’ultima con un secondo).

Decisiva la risposta delle donne nell’ultima brano del 7 e 30. Grazie al jolly la squadra ha capito che il brano era Mary dei Gemelli Diversi. A vincere la terza puntata di Name That Tune 2022 in onda il 13 maggio è stata la squadra delle donne composta da Arisa, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Syria.