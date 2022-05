Chanel Eurovision 2022 chi è cantante Spagna: la porta Shakira

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio Chanel, la concorrente per la Spagna all’Eurovision Song Contest 2022 col brano SloMo.

È la giovane Chanel a rappresentare la Spagna col suo brano SloMo, una canzone seduttiva e magnetica, in pieno stile con l’anima cubana della ragazza. Andiamo dunque a conoscere meglio Chanel, una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione dell’Eurovision.

Eurovision 2022: chi è Chanel

Nata a Cuba e cresciuta in Catalogna, Chanel Terrero è nata nel 1991 e si è trasferita in Spagna con la famiglia ad appena 3 anni. Sin da bambina studia canto, danza e recitazione e nel 2010 è protagonista insieme a Shakira, come ballerina, agli MTV Europe Music Awards.

Chanel è un’attrice molto eclettica, oltre alle esperienze da ballerina ci sono quelle come attrice, sia in importanti musical al teatro, come Mamma Mia e The Lion King, che per film e per serie tv, in tutte produzioni spagnole tra cui la soap opera Il segreto, molto seguita anche in Italia.

Infine, Chanel si è cimentata anche nella carriera da cantante, riuscendo a imporsi al Benidorm Fest 2022 col brano SloMo e ottenendo quindi un pass per l’Eurovision 2022 di Torino.

SloMo: il testo della canzone di Chanel

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo ‘tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito’ a todos los daddie’

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena’ hago doom, doom con mi boom, boom

Y le’ tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione’ (na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to’ lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

SloMo: la traduzione della canzone di Chanel

È arrivata la mami

La regina, la dura, una Bugatti

Il mondo impazzisce con questa festa

Se ho un problema, non è monetario

Faccio impazzire tutti i ragazzi

Io sempre prima, mai seconda

Appena faccio doom, doom

Con il mio boom, boom

Loro fanno zoom, zoom

Fino a Miami

E non vi confondete

Signore e signori

Sono sempre pronta

Per rompere fianchi, rompere cuori

Ce n’è solo una

Non ci sono imitazioni (No, no)

E se qualcuno non mi crede, beh, mi tocca dimostrarlo

Fai un video

Guardalo in slo mo, mo, mo, mo,mo

Culo ipnotico

Ti fa volere di più, più, più, più, più

Lo abbasso fino al suolo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

Se vuoi, puoi fare questo dembow (Fare questo dembow)

Ti fa impazzire (Yeah)

Fai un video, guardalo in slo mo

Ti piace tutto quello che ho

Ti addolcisco la faccia con del succo di mango

Ti arriva addosso quando lo accendo

Fino alla fine, io non mi fermo

Bevi un sorso della mia cola-la

Un po’ selvaggia na-na-na

Fagli fare pa-pa-pa-pa

Come pa-pa-pa-pa-pa

E non vi confondete

Signore e signori

Sono sempre pronta

Per rompere fianchi, rompere cuori

Ce n’è solo una

Non ci sono imitazioni (No, no)

E se qualcuno non mi crede, beh, mi tocca dimostrarlo

Fai un video

Guardalo in slo mo, mo, mo, mo,mo

Culo ipnotico

Ti fa volere di più, più, più, più, più

Lo abbasso fino al suolo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

Se vuoi, puoi fare questo dembow (Fare questo dembow)

Ti fa impazzire (Yeah)

Fai un video

Guardalo in slo mo, mo, mo, mo, mo

Culo ipnotico

Ti fa volere di più, più, più, più, più

Lo abbasso fino al suolo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

Se vuoi, puoi fare questo dembow (Fare questo dembow)

Ti fa impazzire (Yeah)

E non vi confondete

Signore e signori

Sono sempre pronta

Per rompere fianchi, rompere cuori

Ce n’è solo una

Non ci sono imitazioni (No, no)

E se qualcuno non mi crede, beh, mi tocca dimostrarlo

Fai un video

Guardalo in slo mo, mo, mo, mo,mo

Culo ipnotico

Ti fa volere di più, più, più, più, più

Lo abbasso fino al suolo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

Se vuoi, puoi fare questo dembow (Fare questo dembow)68

Ti fa impazzire (Yeah)

Fai un video

Guardalo in slo mo