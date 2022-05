Cristina Chiabotto chi è marito padre di suo figlia Luce Maria

- Advertisement -

L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto sarà ospite della puntata di sabato 14 maggio 2022 di Verissimo. Andiamo a scoprire qualche dettaglio della vita privata della showgirl, in particolare chi è suo marito, il padre di sua figlia Luce Maria.

Cristina Chiabotto: chi è il marito

Nata in provincia di Torino nel settembre 1986, Cristina Chiabotto è sposata dal 2019 con l’imprenditore e manager torinese Marco Roscio. I due si sono uniti in matrimonio dopo un anno di fidanzamento con una bellissima cerimonia nella chiesa di Sant’Uberto a Venaria. A maggio 2021 la coppia ha anche avuto la prima figlia, Luce Maria, e la donna ora è nuovamente in dolce attesa, con la famiglia che dunque presto si allargherà.

Di Marco Roscio non si sa moltissimo, non essendo un personaggio legato al mondo dello spettacolo. È nato anche lui nel 1986, a Torino, ed è laureato in Economia Aziendale. Come detto, nella vita fa l’imprenditore e il manager, mentre per quanto riguarda le sue passioni è un tifosissimo della Juventus. Cristina e Marco vivono insieme a Torino, dove presto dunque accoglieranno nella loro casa un nuovo figlio.

L’amore con Marco Roscio per l’ex Miss Italia è scoppiato dopo la rottura con l’ex fidanzato Fabio Fulco, con cui la donna è stata per ben dodici anni. La fine di una relazione molto lunga, che ha lasciato strascichi visto che i due non sono rimasti in buoni rapporti. Fulco ha diverse volte punzecchiato l’ex fidanzata, accusando la Chiabotto di essere immatura e di aver mandato all’aria il loro progetto di vita, che li aveva impegnati per ben 12 anni. Una rottura non facile dunque, ma l’ex Miss Italia ha ritrovato l’amore e ora è felice con la sua famiglia.