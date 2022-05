Alvan e Ahez Eurovision 2022 chi sono gruppo Francia: 26 anni dopo

- Advertisement -

Alvan e Ahez: andiamo alla scoperta dei rappresentanti della Francia nell’edizione 2022 dell’Eurovision col brano Fulenn.

Sono il gruppo Ahez e il dj Alvan a rappresentare la Francia in questa edizione dell’Eurovision. Una composizione che mischia la musica dance col folklore, col brano Funell scritto in lingua bretone. Sicuramente una delle proposte più intriganti dell’Eurovision: andiamo a conoscerli meglio.

Eurovision 2022: chi sono Alvan e Ahez

La Francia torna a gareggiare all’Eurovision con un brano in lingua bretone dopo ben 26 anni. Il trio vocale Ahez unisce le forze con il dj Alvan per questo brano dal forte sapore folkloristico. I tre componenti degli Ahez, che significa scintilla, sono Marine Lavigne, Sterenn Diridollou e Sterenn Le Guillou. Tre ex compagne di liceo che si sono fatte strada nel panorama della musica folkloristica e per loro questa all’Eurovision è la prima avventura in un contesto più mainstream.

Contesto in cui è invece maggiormente abituato il dj Alvan, che ha ottenuto il successo con alcuni singoli e di recente è stato protagonista aprendo i concerti degli Ofenbach. L’incontro tra il dj e il trio è avvenuto in un bar a Rennes e da lì è nata l’idea di comporre il brano in bretone che ascolteremo all’Eurovision.

Funell: il testo della canzone di Alvan e Ahez

Lalelala Lalaleno

Tan De‘i!

E teñvalijenn ar c‘hoadeier e tiwan an noz

Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz

Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz

Oc‘h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc‘hoant

Ha da dreiñ ‘n‘añ en ur c‘han da gan‘ a-unvan

Dañsal a ra gant an diaoul, ha petra?

Dañsal a ran gant an diaoul, ha petra?

Entan ha taras, entan jabadao ha taras

Trid‘ a ra ar c‘hoad ouzh stok‘ ar fulenn a-bilpaz

He hud dudius a bign betek penn ar gwez bras

Oc‘h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc‘hoant

Ha da dreiñ ‘n‘añ en ur c‘han da gan‘ a-unvan

Dispont ‘kreiz an digoadenn e tañs ar fulenn

Treiñ ha distreiñ en-dro dezhi eneoù dichadenn

Dispont ‘kreiz an digoadenn e tañs ar fulenn

Treiñ ha distreiñ en-dro dezhi eneoù dichadenn

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Dañsal a ran gant an diaoul, ha petra?

Ga‘ ‘n diaoul e tañsan

Dañsal a ran gant an diaoul, ha para?

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Dispont ‘kreiz an digoadenn e tañs ar fulenn

Funell: la traduzione della canzone di Alvan e Ahez

Andiamo!

Nel buio dei boschi germoglia la notte

Le stelle appaiono nel fruscio inquieto

Un’ombra femminile volteggia alla luce di una torcia

Ignorando le bestie feroci ballo

Rubo il fuoco dal loro sguardo pieno di lussuria

E trasformalo in una canzone da cantare all’unisono

Lei balla con il diavolo, e allora?

Ballo con il diavolo, e allora?

Caldo e fango, caldo, festa e fango

La foresta vibra della scintilla danzante

La sua incantevole magia sale fino agli alberi ad alto fusto

Ignorando le bestie feroci ballo

Rubo il fuoco dal loro sguardo pieno di lussuria

E trasformalo in una canzone da cantare all’unisono

Senza paura in mezzo alla radura della foresta, la scintilla sta danzando

Anime furiose volteggiano e volteggiano intorno a lei

Senza paura in mezzo alla radura della foresta, la scintilla sta danzando

Anime furiose volteggiano e volteggiano intorno a lei

Lalalalalaleno lalelalo

Lalalalalaleno lalelalo

Lalalalalaleno lalelalo

Lalalalalaleno lalelalo

Ballo con il diavolo, e allora?

Con il diavolo ballo

Lei balla con il diavolo, e allora?

Lalalalalaleno lalelalo

Lalalalalaleno lalelalo

Lalalalalaleno lalelalo

Lalalalalaleno lalelalo

Senza paura in mezzo alla radura della foresta, la scintilla sta danzando.