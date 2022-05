Eurovision 2022 chi veste Laura Pausini: abiti e make up artist

- Advertisement -

In ogni serata dell’Eurovision 2022 Laura Pausini ha sfoggiato diversi stili, con make up e abiti di differenti artisti.

Scopriamo la firma dietro gli abiti di Laura Pausini all’Eurovision 2022 e, in generale, il look della padrona di casa sul palco del PalaAlpitour di Torino. Scopriamo tutto quello che si nasconde dietro le quinte.

Eurovision 2022, gli abiti di Laura Pausini

Durante la prima serata dell’Eurovision 2022 di Torino abbiamo visto Laura Pausini sfoggiare sul palco del PalaAlpitour ben tre abiti di Valentino. Il colore scelto per lei è stato il fucsia, che mescola eleganza e la giusta dose di aggressività per fronteggiare un evento del genere da protagonista.

Anche il make-up è stato abbinato agli abiti, sfruttando lo stesso colore. Il tutto secondo i codici contemporanei del monocromatismo. Sul suo profilo Instagram ufficiale Laura Pausini ha così commentato la cosa: “Pink come la vita, la musica, il rinascimento e la pace. Sarà una serata stupenda”. Per quanto riguarda il trucco i meriti vanno al make-up artist Rajan Tolomei, ambassador di Max Factor.

Lo stile scelto è quello dei look emotivi anticonformisti. Si mira così a esasperare il concetto di total look, abbinando i colori del make-up ai vestiti. Nella seconda serata, invece, il posto di Pierpaolo Piccioli, stilista di Maison Valentino, è stato preso da una grande signora della moda italiana: Alberta Ferretti. Anche in questo caso spazio a differenti cambi d’abito, curati dallo stilista Nicolò Cerioni. Il tutto abbinato a gioielli Swarovski. In questo caso il color prescelto è stato il rosso.