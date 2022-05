Eurovision 2022, l’incredibile storia della vittoria della Cinquetti

- Advertisement -

Gigliola Cinquetti è tra gli ospiti speciali della finale dell’Eurovision 2022. La celebre cantante sarà sul palco del Pala AlpiTour di Torino.

Gigliola Cinquetti è una veterana dell’Eurovision. Ospite della finale del celebre festival. Sarà sul palco di Torino al fianco del trio di conduttori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Ovviamente canterà Non ho l’età (per amarti), che le consegnò la vittoria. A seguirla fu poi Toto Cutugno. L’amatissimo cantautore si impose nel 1990, dopo la vittoria a Sanremo con Insieme: 1992. Da allora ne sono trascorsi un bel po’ di anni, per poi poter trionfare con i Maneskin.

Eurovision 2022 Gigliola Cinquetti in finale

Nel 1964 Gigliola Cinquetti ha vinto l’Eurovision con Non ho l’età (per amarti), che le consentì di trionfare pochi mesi prima al Festival di Sanremo. È stata la prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria. A ciò si aggiunge il fatto che sia stata anche la più giovane cantante in assoluto. Al tempo aveva infatti 16 anni. La sua esibizione all’Eurovision 2022 rappresenta la quarta a questo festival. La seconda avvenne a Brighton nel 1974 e la terza nel 1991 a Cinecittà, come conduttrice.

Non ho l’età testo e significato

Non ho l’età (per amarti) è una canzone che ha portato a grandi polemiche. L’amore non è una questione d’età e la sedicenne Cinquetti voleva esprimere al meglio la voglia di innamorarsi dei giovani della sua età. Non voleva sostenere il pensiero dell’aspetta e spera, ha spiegato. Ha interpretato il pensiero della sua generazione, ben evoluitosi oggi, evitando di apparire con una finta virtuosa.

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

E non avrei

Non avrei nulla da dirti

Perché tu sai

Molte più cose di me

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore per te

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore

Per te