Eurovision 2022 perché Italia non vota Blanco e Mahmood con codice 09

- Advertisement -

Eurovision 2022 finale: perché in Italia non si può votare per Blanco e Mahmood con il codice 09

Finale Eurovision Song contest 2022: finalmente i conduttori, Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, annunciano il via al televoto da casa che dura all’incirca solo 15 minuti. Stai digitando il codice 09 per votare Blanco e Mahmood per far si che vincano il festival europeo della musica come l’anno scorso i Maneskin. Ti arriva un sms di rifiuto del voto per Brividi oppure la app fa errore. No non hai sbagliato codice dei tuoi beniamini, no non hai finito il credito o è salata l’app per troppa affluenza! L’Italia, o meglio gli italiani, non possono votare per Blanco e Mahmood all’Eurovision Song contest 2022.

Ma perché non si può televotare per i vincitori del festival di Sanremo? Bisogna farsene una ragione il regolamento parla chiaro e segue un rigido protocollo di equità. Nessun Paese può votare per il proprio perché altrimenti sarebbe avvantaggiata la Nazione con il maggior numero di abitanti e vincerebbero sempre gli stessi che sacrificano l’arte al patriottismo. Non bisogna però disperare, Brividi ha la possibilità di vincere l’Eurovision grazie anche al supporto della giuria che influisce sulla classifica finale per il 50%. Viene però anche da chiedere perché Chiara Ferragni e le influencer possono votare per Blanco e Mahmood con il codice 09 e il resto degli italiani no? Semplice, perché non vivono in Italia e hanno un numero straniero.

Il nostro Paese può comunque votare stasera alla finale dell’Eurovision per eleggere il vincitore di questa edizione della kermesse musicale. A differenza di quanto accaduto nella seconda semifinale, questa volta tutti i Paesi possono televotare per l’esibizione che preferiscono per massimo 20 volte, a patto, come detto, che l’artista non sia della propria nazionalità.