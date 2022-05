How I Met Your Father chi è Tom Ainsley: Charlie

- Advertisement -

Tom Ainsley è Charlie nella serie How I Met Your Father su Disney+. Scopriamo chi è l’attore dello spin-off di How I Met Your Mother.

Tom Ainsley interpreta un personaggio decisamente particolare in How I Met Your Father. È un ex aristocratico inglese che ha dovuto dire addio alla propria fortuna perché deciso a seguire la ragazza dei suoi sogni in America, Valentina. Catapultato a New York, non ha la minima idea di come si viva “normalmente”. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su quest’attore.

Tom Ainsley chi è

Nato il 19 dicembre 1991 a Scarborough, Tom Ainsley è un attore inglese noto soprattutto per i suoi ruoli televisivi. Sul piccolo schermo si è messo in mostra a partire dal 2014 con Doctors, ma è soprattutto noto per il ruolo di Nick in The Royals e Benoit in Versailles. Quella di How I Met Your Father è però la sua grande chance.

Ha un fisico statuario, messo in mostra nella sua prima apparizione nello spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff. Non sappiamo molto della sua vita privata, se non che è cresciuto nel North Yorkshire e ha un fratello e una sorella. Lei lo ha reso zio e Tom è il padrino del piccolo.

HIMYF è già stata rinnovata per una seconda stagione, che avrà ben 20 episodi, il doppio di quelli della prima. Tom Ainsley spera vivamente che il progetto possa proseguire con successo, seguendo magari le orme della serie originale. È infatti uno dei protagonisti e questa potrebbe davvero essere la sua chance di brillare.