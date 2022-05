Quanto guadagna il vincitore di Eurovision 2022

- Advertisement -

Chi vincerà l’Eurovision 2022? Mahmood e Blanco sono tra i favoriti ma quanto guadagna il vincitore? Scopriamo tutti i dettagli.

Cosa vince chi trionfa al festival musicale di Torino? È possibile che Mahmood e Blanco possano seguire le orme dei Maneskin? Le loro percentuali sono alte ma scopriamo quanto guadagna chi vince l’Eurovision 2022.

Vincitore Eurovision quanto guadagna

Nel corso degli anni l’Eurovision ha cambiato il premio. A partire dal 2008 chi trionfa si porta a casa un iconico microfono di vetro. Il suo design è personalizzato, creato proprio per il festival. Un pezzo d’arte realizzato a mano in vetro trasparente, con dettagli dipinti e sabbiati. A realizzarlo è stato Kjell Engman.

Sono ben 40 i Paesi che prendono parte all’Eurovision. L’Italia fa parte dei Big Five e in questa edizione vediamo Mahmood e Blanco esibirsi direttamente in finale con la loro Brividi. Per quanto possa sembrare sorprendente, chi vince non guadagna un montepremi in denaro. Chi riuscirà a trionfare all’Eurovision 2022 potrà esibirsi ancora una volta, portandosi a casa l’iconico microfono di vetro. Sappiamo inoltre che l’Italia potrebbe ospitare nuovamente il festival. Se Mahmood e Blanco dovessero vincere, infatti, l’Italia avrebbe questo onore ancora una volta, stando alla tradizione del festival.

Ciò che gli artisti vincitori portano a casa è principalmente la gloria, in grado di lanciare carriere come nel caso dei Maneskin. La band era già molto famosa in Italia ma l’Eurovision ha aperto loro le porte musicali oltre oceano. Da allora sono divenuti delle vere e proprie star negli Stati Uniti. Che possa accadere lo stesso a Mahmood e Blanco?