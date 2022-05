Amici 21 finale come funziona: regolamento giuria e televoto

- Advertisement -

Amici 21: scopriamo come funziona il regolamento della finale e come viene eletto il vincitore della ventunesima edizione

Anche la ventunesima edizione di Amici sta per giungere al suo momento culminante: domenica 15 maggio va in onda l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi e scopriremo quindi finalmente il vincitore di questa edizione. Sono sei gli alunni che si contenderanno la vittoria finale: i ballerini Michele e Serena e i cantanti Albe, Sissi, Luigi e Alex. Andiamo dunque a scoprire tutto sul regolamento della finale e su come verrà eletto il vincitore finale.

Amici 2022: il regolamento della finale

Andiamo subito a specificare che, come di consueto, ci saranno un vincitore per la categoria ballo e uno per la categoria canto. Poi, verrà eletto anche il super vincitore, che sarà poi quello che si aggiudicherà il montepremi finale di 150.000 euro. A differenze delle altre puntate del serale, la finale verrà trasmessa in diretta televisiva e quindi a decidere non sarà la giuria, ma il pubblico da casa.

C’è da fare una specifica però, perché per decretare i vincitori delle singole categorie, quindi il primo tra i cantanti e il primo tra i ballerini, il televoto si combinerà col voto delle giurie tecniche. Il televoto sarà tenuto aperto per tutta la serata e quindi il pubblico potrà votare durante l’intero arco della serata. Dunque pubblico e tecnici decreteranno i due vincitori di categoria, ma poi a eleggere il super vincitore sarà esclusivamente il pubblico.

Dopo che verranno decretati i due vincitori di categoria, infatti, il pubblico da casa voterà, sempre tramite il televoto, per eleggere quello che poi sarà il vincitore complessivo della ventunesima edizione di Amici: uno tra Michele e Serena, dunque, e uno tra i quattro cantanti rimasti in gara. Manca pochissimo ormai e scopriremo il vincitore della ventunesima edizione di Amici.