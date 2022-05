Eurovision 2022 vincono i Kalush Orchestra Ucraina: classifica finale

- Advertisement -

Kalush Orchestra dell’Ucraina con Stefania vince l’Eurovision Song Contest 2022. Scopriamo chi ha favorito il vincitore tra le giurie nazionali e la classifica

I Kalush Orchestra con la canzone Stefania hanno vinto l’Eurovision 2022. Un trionfo da parte dei rappresentanti dell’Ucraina che grazie ai voti della giuria e soprattutto del televoto ha avuto la meglio sulle 25 nazioni in gara. Come da regolamento infatti il 50% dei voti è dato dalla somma delle preferenze delle giurie di 40 Paesi e l’altro 50% dal televoto del pubblico da casa. 192 i punti conquistati dalle giurie che non sembravano poter dare la vittoria all’Ucraina, ma ben 439 invece quelli ricevuti dal televoto. Una dimostrazione chiara del supporto di tutta l’Europa ai Kalush Orchestra e alla canzone Stefania. Un voto soprattutto di pace.

In precedenza l’Ucraina aveva ricevuto 12 punti (il massimo per ogni giuria nazionale) da Polonia, Moldavia, Lettonia, Romania e Lituania. Grazie ai voti del pubblico, i Kalush Orchestra hanno sorpassato Regno Unito, Svezia e Spagna, piazzate meglio grazie ai voti delle giurie. In particolare il rappresentante del Regno Unito Sam Ryder, sembrava ad un passo dalla vittoria dopo il grande risultato ottenuto grazie ai voti della giuria.

La forza del pubblico ha però ribaltato i pronostici e la classifica dando la vittoria ai Kalush Orchestra. Si tratta della terza vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest dopo i trionfi nel 2004 e nel 2016. Solo sesti Mahmood e Blanco con Brividi che non bissano la vittoria dello scorso anno dei Maneskin.

Eurovision 2022 classifica finale

Ucraina 631

Regno Unito 466

Spagna 459

Svezia 438

Serbia 312

Italia 268

Moldavia 253

Grecia 215

Portogallo 207

Norvegia 182

Paesi Bassi 171

Polonia 151

Estonia 141

Lituania 128

Australia 125

Azerbaijan 106

Svizzera 78

Romania 65

Belgio 64

Armenia 61

Finlandia 38

Repubblica Ceca 38

Islanda 20

Francia 17

Germania 6