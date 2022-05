Vincitori Amici chi ha avuto successo e chi è scomparso

- Advertisement -

Ripercorriamo la storia di Amici, andando a vedere chi, tra i vincitori degli scorsi anni, è riuscito ad avere successo.

Domenica 15 maggio scopriremo finalmente il nome del vincitore della ventunesima edizione di Amici. Michele, Serena, Albe, Luigi, Sissi e Alex si giocano la vittoria finale e un posto nell’albo d’oro del talent show di Canale 5. Una lista di talenti che hanno poi avuto fortune alterne, tra chi è riuscito poi a costruirsi una solida carriera e chi invece è caduto nel dimenticatoio. Andiamo dunque a vedere chi, tra i precedenti vincitori di Amici, è riuscito ad avere successo.

Amici: i vincitori che hanno avuto successo

Se pensiamo ad Amici, i due nomi che ci vengono immediatamente in mente sono quelli di Alessandra Amoroso ed Emma, sicuramente le due vincitrici più famose della storia del talent. Le due cantanti hanno vinto nel 2009 e nel 2010 e si sono costruite una carriera molto importante nella musica italiana, ancora oggi sono tra le voci principali del panorama.

Il primo vincitore di Amici che ha avuto un certo successo è sicuramente Marco Carta, che ora è un po’ sparito dai radar, ma all’attivo vanta la vittoria del Festival di Sanremo col brano La forza mia nel 2009, subito dopo il successo ad Amici nel 2008. Alla lista di vincitori del talent che si sono imposti anche a Sanremo si aggiunge anche Emma, che ha trionfato nel 2012 col brano Non è l’inferno.

Dopo alcuni anni in cui i vincitori di Amici non sono poi riusciti a stabilizzarsi dal 2015 ritroviamo alcuni vincitori che poi hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo. Per la musica, abbiamo i The Kolors nel 2015 e soprattutto Irama nel 2018 e Gaia Gozzi nel 2020, entrambi oggi protagonisti del panorama musicale. Se guardiamo allo scorso anno spicca per vendite e hit Sangiovanni che ha vinto la categoria canto. Per il ballo invece vale la pena ricordare Andreas Muller nel 2017 e Giulia Stabile, che si è imposta nella scorsa edizione senza dimenticare l’importante carriera di Elena d’Amario da anni professionista di Amici anche se non ha vinto il talent. C’è anche non ha vinto il talent condotto da Maria De Filippi e ha comunque percorso una carriera in tv, è il caso di Stefano de Martino e Lorella Boccia.