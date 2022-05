Vincitore Amici 21 quanto vince: le cifre dei premi categoria e critica

- Advertisement -

Amici 21: andiamo a scoprire quanto vince l’alunno che riesce a trionfare nella ventunesima edizione del talent show di Canale 5.

Siamo finalmente arrivati all’atto conclusivo di questa ventunesima edizione di Amici. Stasera domenica 15 maggio è in onda la finale del talent show di Canale 5, nell’insolita finestra domenicale perché ieri sabato 14 maggio è andata in scena la finale dell’Eurovision e quindi quella di Amici è stata spostata per evitare la concomitanza tra i due eventi. Sono sei gli alunni che proveranno a contendersi la vittoria finale del talent: i ballerini Michele e Serena e i cantanti Albe, Luigi, Sissi e Alex. Andiamo a vedere dunque come funziona la finale e quale cifra si porterà a casa il vincitore del talent show di Canale 5.

Amici 2022: quanto vince il vincitore

Partiamo subito dalla risposta a questa domanda: il vincitore di Amici 2022 si porta a casa un premio in gettoni d’oro di ben 150.000 euro. Questa è la cifra che guadagna il super vincitore, perché ci sarà, come di consueto, un vincitore nella categoria canto e uno in quella ballo e poi si decreterà il vincitore complessivo. Chi vince nel proprio settore si porta a casa 50mila euro sempre in gettoni d’oro, stessa cifra del premio della critica mentre quello Tim vale 30mila euro. Oreo e Marlù, sponsor del programma hanno messo in palio rispettivamente 20mila e 7mila euro.

Scoperta dunque la cifra che spetta al vincitore, andiamo a vedere quest’ultimo come sarà eletto. Il giudice sovrano sarà il pubblico, visto che a decretare il vincitore sarà il televoto, combinato col giudizio dei tecnici. La finale sarà infatti trasmessa in diretta televisiva e quindi verrà tenuto aperto il televoto per tutta la serata. Considerando dunque che il vincitore sarà eletto anche dal pubblico, possiamo già fare i pronostici e dire che i possibili vincitori, stando ai sondaggi sul gradimento del pubblico, potrebbero essere Alex e Luigi, che sono ad ora i più amati dal pubblico. Ovviamente, i pronostici possono essere ribaltati perché poi possono entrare in campo altre variabili, a partire chiaramente dal peso che ha il giudizio delle giurie tecniche.