Happy Death Day 2U è un thriller horror del 2019, il cui titolo è adattato in Italia con Ancora auguri per la tua morte. Ecco cosa c’è da sapere.

Christopher Landon, noto regista e sceneggiatore, ha portato al cinema nel 2019 Happy Death Day 2U (Ancora auguri per la tua morte). Negli anni ha scritto ben quattro capitoli di Paranormal Activity, accumulando esperienza sul fronte horror. Si tratta del sequel di Auguri per la tua morte, il cui titolo originale è Happy Death Day. In entrambe le pellicole la protagonista è Jessica Rothe, che interpreta Theresa “Tree” Gelbman.

Happy Death Day 2U trama e cast

La protagonista Tree Gelbman, interpretata da Jessica Rothe, torna al centro di questa saga horror. Nel finale del primo film la si vede sopravvivere, riuscendo a venir fuori dal loop temporale, in cui veniva uccisa da un killer ocn la maschera da neonato costantemente.

Dopo aver ucciso il suo assasisno, che non era altri se non la sua compagna di stanza Lori Spengler, ovvero Ruby Modine, Tree pone fine alla folle sequenza ma ciò non le ridona una vita normale. In Happy Death Day 2U scopre che un altro ragazzo è finito nel loop temporale. Si tratta di Ryan Phan, interpretato da Phi Vu, compagno di stanza del suo fidanzato Carter, ovvero Israel Broussard. Anche lui è perseguitato da un assassino con il volto da neonato. La giovane decide di provare di tutto per riuscire ad aiutarlo.

In uno dei suoi tentativi, però, la ragazza si ritrova nuovamente a lunedì 18, giorno del suo compleanno. Capisce che è nuovamente nel loop, che si conclude con una morte violenta ogni volta. Si reca così da Lori ma scopre d’essere finita in un universo parallelo. Tutto è diverso dal primo trip e non conosce, dunque, l’identità del proprio assassino. Quest’ultimo ha però messo nel mirino tutti i suoi amici. Dovrà riuscire a salvare sé e tutte le persone a cui tiene.