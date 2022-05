Salmo nuovo album Blocco 181 Original Soundtrack: tracklist, duetti e info

- Advertisement -

Salmo ha pubblicato la tracklist ufficiale del suo nuovo album: Blocco 181 Original Soundtrack. Scopriamo tutte le canzoni e i numerosissimi featuring.

Sta per fare il suo arrivo il nuovo cd di Salmo. Il 27 maggio vedrà la Luce Blocco 181 Original Soundtrack, album che accompagna l’uscita di Blocco 181, serie tv di Sky in arrivo venerdì 20 maggio, che vede proprio il rapper sardo protagonista sia come attore che come produttore esecutivo dello show. La serie sarà accompagnata dunque anche dall’uscita della colonna sonora, curata da Salmo in qualità di produttore musicale della serie. Per l’occasione, Salmo si è avvalso della collaborazione di tantissimi esponenti della scena musicale, presenti dunque anche loro nel grandioso progetto del rapper. Sarà dunque un album collaborativo, con Salmo che firma due brani, il primo e l’ultimo, lasciando invece agli altri artisti le altre tracce. Andiamo dunque a scoprire la tracklist e tutti i featuring di Blocco 181 Original Soundtrack.

Blocco 181 Original Soundtrack: tracklist e duetti

Insieme a Salmo, ci sono moltissimi esponenti della scena rap presenti nel progetto. Dai grandi maestri come Gué, Jake La Furia e Noyz Narcos, agli astri nascenti del genere come Ernia e Lazza, ancora in cima alle classifiche col suo ultimo album Sirio. Ci saranno poi altri nomi importanti come Ensi, Baby Gang e Rose Villain, spesso presente in collaborazione col rapper sardo.

Una tracklist ricca, che potremo sentire dunque dal 27 maggio e che farà da colonna sonora all’attesissima serie tv di Sky, prodotta proprio da Salmo, pronto a questa nuovissima avventura. Blocco 181 sta per arrivare, sia sul piccolo schermo che su tutte le piattaforme musicali: ecco la tracklist e i featuring di Blocco 181 Original Soundtrack:

Salmo – 181

Gué – LOCO

Baby Gang – 9.19

Jake La Furia e Rose Villain – M.S.O.M.

Ensi – EZ

Lazza – MI ANTHEM

El Dicy Boy & Isaias LM – PRENDELO

Ernia – Apri

Nerone – SICARIO

Noyz Narcos – SOTTO VOCE

Salmo, Lucienn e Verano – BLOCCO 181