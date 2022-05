Vampire in the garden trama dell’anime Netflix

- Advertisement -

Un nuovo anime su Netfli: Vampire in the garden. Ecco la trama di questo nuovo titolo creato da Wit Studio, in streaming dal 16 maggio.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Vampire in the garden, anime che mostra un futuro in cui l’umanità ha perduto la propria battaglia con i vampiri. Pochi sopravvissuti sono però riusciti a ritagliarsi un luogo dove vivere in pace.

Vampire in the garden trailer

Vampire in the garden trama

Tra le uscite di maggio di Netflix vi è un nuovo anime di Wit Studio, Vampire in the garden, in streaming sulla celebre piattaforma, la cui app è disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

In una differente realtà vediamo l’umanità totalmente sconfitta dai vampiri. La vita sul nostro pianeta è stata stravolta del tutto. Le creature della notte hanno distrutto gran parte degli umani. Sono pochissimi i sopravvissuti e alcuni di loro si sono rifugiati in una piccola città. Qui i vampiri non possono mettere piede perché è protetta da un muro di luce. Qui la loro esistenza si sviluppa serena, ben lontani dai loro predatori.

La protagonista si chiama Momo, che vive braccata ma desidera comunque trovare un modo per riuscire a convivere con il nemico, i vampiri. Un tempo le due specie vivevano unite e in armonia in luogo noto come Paradiso. In Vampire in the garden vedremo una giovane ragazza e un vampiro in viaggio per ritrovare quel luogo che pare perduto per sempre. È l’unica chance per porre fine alla guerra per sempre.