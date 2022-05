- Advertisement -

Adolfo Celi, scopriamo chi era e come è morto il grande protagonista del cinema italiano e brasiliano.

Adolfo Celi è stato sicuramente un grande nome del cinema, una leggenda in Brasile e in Italia. Attore, regista e sceneggiatore, Celi verrà ricordato nella puntata di martedì 17 maggio di Oggi è un altro giorno con i figli Alexandra e Leonardo presenti nel salotto di Serena Bortone. Scopriamo dunque chi era il cineasta e come è morto.

Chi era Adolfo Celi

Nato a Messina nel luglio 1922, Adolfo Celi è stato un grande protagonista del cinema italiano. La sua passione per il cinema si deve a un regalo del papà, una cinepresa con cui Adolfo inizia a fare pratica, prima di diplomarsi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma ed entrare con forza nel mondo del cinema. Nella seconda parte gli anni ’40 inizia a comparire nei primi film, con la svolta che arriva quando Aldo Fabrizi gli propone di partecipare a Emigrantes, film in Argentina che cambia la vita a Celi.

L’attore si appassiona al Sudamerica e si sposta in Brasile, dove resta per ben 15 anni, affermandosi come uno dei più grandi registi e attori del cinema brasiliano. Dopo aver raggiunto la notorietà con i film L’uomo di Rio e Agente 007 – Thunderball, Celi torna in Italia, dove si specializza soprattutto nel cinema western e nelle commedie, generi forti in Italia.

Per ciò che concerne la sua vita privata, Adolfo si è sposato ben tre volte: la prima con Tonia Cerrero dal 1951 al 1963, poi con Marilia Branco per circa un anno, dal 1964 al 1965 e infine con Veronica Lazar dal 1966 al 1986, anno della sua morte. Dal matrimonio con Veronica cono nati i suoi due figli: Alexandra e Leonardo.

Come è morto Adolfo Celi

La vita di Adolfo Celi è terminata nel febbraio 1986, quando l’uomo aveva 63 anni. Curiosamente, Adolfo è morte precisamente 40 anni dopo suo padre: il 19 febbraio 1986, mentre il padre era venuto a mancare il 19 febbraio 1946. La morte di Adolfo Celi è avvenuta a causa di un arresto cardiocircolatorio e il suo corpo è stato sepolto nel cimitero monumentale di Messina.