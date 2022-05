Di4ri quando esce e a che ora la serie Netflix

- Advertisement -

Quando esce Di4ri? Grande attesa per la prima serie TV italiana per ragazzi di Netflix. Ecco quanto dovrete aspettare.

Manca poco all’arrivo in streaming di questa attesissima serie TV. Ecco quando esce Di4ri su Netflix. Di seguito trovate tutte le informazioni necessarie per potervi cimentare in questo binge watching emozionante.

Di4ri dove vedere

Siete alla ricerca di una nuova serie TV italiana da gustare tutta d’un fiato dopo la conclusione di Summertime? Netflix pensa a voi. Sulla piattaforma streaming è infatti possibile gustare i nuovi episodi della serie per ragazzi Di4ri, ambientata al tempo delle medie. Un salto nel passato per qualcuno e una realtà per moltissimi. Non si dovrà far altro che accedere al proprio profilo Netflix, la cui app è disponibile su ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Di4ri quando esce e a che ora

Di4ri segna la storia di Netflix Italia, che ha aperto la propria sede a Roma e si dedicherà sempre più alle produzioni nostrane. Questa prima serie TV teen creata nel nostro Paese mira senza dubbio alla Top 10 degli show.

Quando esce Di4ri? Appuntamento fissato per giovedì 19 maggio. A che ora esce la serie TV teen di Netflix? I fan dovranno attendere un po’, perché il titolo non sarà proposto nel vasto catalogo streaming dalla mezzanotte. Come spesso accade, infatti, il tasto play dei nuovi episodi sarà attivato a partire dalle ore 9.00 del mattino. La guarderete tutta d’un fiato al day 1 o attenderete il fine settimana?