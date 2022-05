Di4ri trama e cast

- Advertisement -

Di4ri è una nuova serie TV Netflix italiana, in streaming dal 18 maggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo titolo tanto atteso.

Cos’è Di4ri? Cosa c’è da sapere su questa nuova serie TV Netflix? Un nuovo prodotto italiano, con storie dai protagonisti giovanissimi, nei quali le nuove generazioni possono rispecchiarsi. Tutti gli episodi saranno disponibili dalle 9 del mattino di mercoledì 18 maggio.

Di4ri trailer

Di4ri trama

Di4ri è la prima serie Netflix italiana per ragazzi. Lo show mette piede nella vita di tutti i giorni dei ragazzi della 2D. Un viaggio tra gioie, emozioni, primi amori, drammi, primi baci, litigi e tanto divertimento.

Svariate le tematiche fronteggiate nel corso degli episodi, dal coming out alle conseguenze di un matrimonio in crisi, dal peso delle pressanti aspettative dei genitori all’ansia di crescere, così come dalla dislessia alla sofferenza per la solitudine provata, fino all’accettazione di sé.

Di4ri cast

Il cast di Di4ri è principalmente molto giovane. I protagonisti sono otto ragazzi e molti di loro sono alla prima esperienza in televisione. Non mancano però degli adulti, tra professori e genitori. Ecco chi darà forma alle tante storie di Di4ri:

Flavia Leone è Livia Mancini: ha 12 anni ed è una perfezionista. La sua preoccupazione costante è quella di soddisfare le aspettative dei suoi genitori e degli insegnanti. Sente la pressione sulle proprie spalle ed è circondata da adulti che non si rendono che lei è molto di più.

Andrea Arru è Pietro Maggi: grande carisma che lo rende sempre sicuro di sé, o così sembra. I suoi genitori non fanno che litigare e lui deve fare sempre i conti con i comportamenti insopportabili dei ragazzi di terza media. Come se ciò non bastasse, si sta innamorando di Livia, che pare immune al suo fascino.

Sofia Nicolini è Isabel Diop: ragazza solare e ottimista e tutti le chiedono aiuto. Nulla sembra impossibile per lei. Entra a far parte della squadra di basket, della quale diventa il perno.

Pietro Sparvoli è Mirko Valenti: ragazzo timido e molto introverso, giunto a Roma da poco. Inizialmente frequenta gli amici del fratello Damiano, di terza media, ma poi grazie a Daniele riesce a integrarsi tra i suoi coetanei.

Biagio Venditti è Daniele Parisi: ragazzo maturo e punto di riferimento per i suoi compagni di classe. È cotto di Mirko e, dopo una prima delusione, troverà un inaspettato amore.

Liam Nicolosi è Giulio Paccagnini: un giovane irriverente dalla battuta sempre pronta. Soffre di una leggera dislessia, che rappresenta un ostacolo inizialmente ma poi gli consentirà di mostrare il suo lato più fragile. È molto legato a Pietro ed è innamorato di Arianna, che non pare ricambiare.

Federica Franzellitti è Monica Piovani: ragazza insicura e impacciata. Trova sicurezza soltanto grazie all’amicizia con Isabel e l’impegno nello studio. A poco a poco abbandonerà la sua comfort zone.

Francesca La Cava è Arianna Rinaldi: carina e snob, capricciosa e, ovviamente, molto sola. Il suo ruolo la vede imprigionata. Tutto cambierà quando scoprirà nei propri compagni degli alleati preziosi.

Fortunato Cerlino è Paolo Agresti: solo e divorziato, è il collaboratore scolastico che lega molto con Pietro, che soffre per la separazione dei genitori, e Giulio, che gli ricorda il figlio Fabrizio, da tempo lontano.

Al cast si aggiungono Massimo Pio Giunto (Michele), Marta Latino (Lucia), Lorenzo Nicolò (Silverio), Alessandro Laffi (Matteo), Narciso Santiago (Damiano) e Federico Cempella (Nico).