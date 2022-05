Di4ri quanti episodi

- Advertisement -

Di4ri è la prima serie TV Netflix italiana per ragazzi, in streaming dal 18 maggio. Ecco da quanti episodi è composta la prima stagione.

Scopriamo un po’ di cose sulla prima stagione di Di4ri. La prima stagione sarà alquanto lunga, consentendo alla trama di esplicare differenti tematiche, raccontando le storie dei tanti giovani protagonisti.

Gli spettatori saranno trascinati nelle vite di ragazzi delle medie, tra gioie, litigi, complessi, amori e drammi. C’è chi scoprirà l’importanza dell’amicizia e chi riuscirà a lasciarsi alle spalle la propria maschera. Chi decide di fare coming out e chi si innamora per la prima volta. Uno dei tempi ricorrenti, però, sarà la sopportazione della pressione delle aspettative dei genitori. Fare dei loro desideri le proprie ansie è seriamente problematico. Tutto ciò porta ferite interne e complessi difficili da superare. È ciò che impedisce ai ragazzi di trovare la propria strada, ritrovandosi spesso sui percorsi voluti da mamma e papà.

Di4ri trailer

Di4ri dove vedere

Di4ri è in streaming dal 18 maggio. Chiunque volesse vedere gli episodi della nuova serie TV italiana dovrà accedere al proprio profilo Netflix, che trasmette in esclusiva lo show. La piattaforma è disponibile ovunque, su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Di4ri quante puntate

Di4ri è in streaming su Netflix dal 18 maggio. La prima stagione sarà per un po’ in esclusiva in Italia, resa disponibile nel resto del mondo dal 26 luglio. Guardando al primo ciclo di Di4ri, vi sono quindici puntate, ognuna delle quali da 25 minuti (eccezion fatta per la prima, che è di 50 minuti).