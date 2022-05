Fedez Rovazzi come con JAx pace fatta? L’indizio social

- Advertisement -

Dopo le stories e gli indizi social sul riavvicinamento tra Fedez e J Ax, sembra vicina la pace anche tra lo stesso Fedez e Rovazzi. Un video lo conferma

La storia Instagram di Fedez con tag a J Ax ha subito catturato l’attenzione dei fan dei due artisti che hanno iniziato a seguirsi anche sui social. Un piccolo riavvicinamento dopo la rottura avvenuta nel 2018 subito dopo il concerto a San Siro. Un segnale di pace che ha fatto piacere ai tanti appassionati di musica che hanno apprezzato un sodalizio artistico capace di conquistare 27 dischi di platino tra il 2016 e il 2018. Un’amicizia che aveva portato i due a mettersi in società con Newtopia, casa discografica che in poco tempo è salita alla ribalta. Nel 2018 però J Ax decise di lasciare il progetto che a conti fatti è stata poi la causa della rottura.

Accanto ai due artisti c’era anche Rovazzi, definito più volte da Fedez il suo migliore amico. Le attività della società hanno però anche in questo caso portato alla rottura con i due che per tanti anni non si sono più rivolti la parola. Fino ad oggi. Al concerto di Tananai al Fabrique di Milano ieri 16 maggio, Fedez ha partecipato come special guest cantando Le madri degli altri. Una piccola incursione apprezzatissima dal pubblico presente e che ha mandato in visibilio i fan. Tantissimi i commenti entusiasti sull’energia trasmessa da Fedez sul palco, ma c’è chi è riuscito a catturare anche un piccolo fuori programma davvero inatteso.

Un video pubblicato sui social mostra infatti Fedez assistere al concerto e chiacchierare con Rovazzi, anche lui presente al live di Tananai tra il pubblico come mostrato da una storia pubblicata dallo stesso youtuber su Instagram. Un altro piccolo segnale di un riavvicinamento che in tanti speravano e che attendevano da tempo. Fino a pochi anni fa infatti tra Fedez e Rovazzi l’intesa era totale con un rapporto lavorativo nato solo come frutto di una profonda amicizia. Dal 2018 poi la rottura e i due sono sempre stati molto vaghi sulle reali cause. Solo a distanza di anni Fedez aveva parlato del suo carattere forse troppo impulsivo in determinate occasioni, mentre Rovazzi aveva spiegato che mischiare lavoro e amicizia può essere davvero pericoloso. Quattro anni dopo l’incontro al concerto di Tananai sembra aver aperto uno spiraglio sul loro rapporto.