Il pericolo del successo trama e cast

Il pericolo del successo: andiamo a vedere la trama e il cast del film in onda su Tv8 martedì 17 maggio

Solito appuntamento su Tv8 alle 13:40 con il consueto film dell’ora di pranzo. Il pericolo del successo sarà trasmesso dunque su Tv8, un avvincente thriller che ha come protagonista un’ambiziosa donna d’affari ed è diretto da Neill Fearnley e Lindsay Hartley. Il film è stato prodotto direttamente per la televisione ed è stato realizzato nel 2022. Ha una durata di un’ora e 25 minuti e ha raccolto pareri abbastanza positivi sia dalla critica che dal pubblico. Andiamo a vedere nel dettaglio la trama e il cast del film.

Il pericolo del successo: la trama del film

La protagonista del film è Sylvia, interpretata da Tahnee Harrison. Sylvia è una donna d’affari molto ambiziosa ed è proprietaria di un’azienda che si occupa di produrre e vendere gioielli di lusso, L’attività ha reso molto ricca e potente Sylvia, che un giorno s’imbatte in una società segreta per imprenditrici, una comunità che chiaramente l’attrae molto e decide di entrarvi a fare parte. Sarà una decisione che cambierà per sempre la vita di Sylvia, ma non lo farà in meglio, perché questa società in cui entra a fare parte causerà non poche problematiche alla donna.

Il pericolo del successo: il cast del film

Come detto, la protagonista del film è Tahnee Harrison, che interpreta il ruolo della ricca e potente Sylvia. La donna è un volto noto dei thriller televisivi, è apparsa anche in film come A jealous friendship. Andiamo a scoprire gli altri protagonisti del film Il pericolo del successo:

